Женщина получила шок после секса с мужем

46-летняя женщина впала в анафилактический шок после незащищенного секса с мужем

У 46-летней женщины из Балтимора с аллергией на пенициллин развилась анафилаксия после незащищенного полового акта с мужем, принимавшим антибиотики. Этот случай был опубликован в новом номере научного журнала The American Journal of Medicine.

Женщина, имя которой не называется, обратилась в отделение неотложной помощи с жалобами на затрудненное дыхание, усиленное потоотделение, головокружение и сыпь, которые развились в течение часа после незащищенного сексуального контакта. Через некоторое время симптомы существенно ухудшились, к ним добавилась диарея и сильный зуд.

В приемном отделении женщина сообщила врачам о своей аллергии на пенициллин, однако отрицала, что принимала препарат или употребляла в пищу какие-либо аллергенные продукты.

Поначалу врачи больницы Балтимора, куда была доставлена женщина, предположили, что она страдает от сепсиса, так как ее давление опустилось до угрожающе низкого уровня. Женщине поставили капельницу и назначили курс антибиотиков для борьбы с сепсисом, вызванным, по предположению врачей, тяжелой инфекцией.

Однако последующие анализы инфекции не выявили. Оказалось, что на самом деле женщина пребывала в анафилактическом шоке. Это смертельно опасная реакция иммунной системы на аллергенное вещество, которое она ошибочно распознает как вредоносное.

Пытаясь разобраться в причинах, вызвавших у женщины анафилаксию, медики обнаружили, что ее муж принимал нафициллин — разновидность пенициллина, для лечения сердечной инфекции. Именно этот антибиотик, поступивший в организм с семенной жидкостью мужчины, и вызвал у женщины анафилактический шок.

Пострадавшей сделали укол адреналина, и уже в течение суток она смогла покинуть больницу. Врачи рекомендовали женщине придерживаться полового покоя хотя бы в течение недели после того, как муж закончит курс антибиотиков.

В истории медицины это уже третий зафиксированный случай «семенной» передачи антибиотика. Пенициллин и некоторые другие антибактериальные препараты концентрируются в сперме мужчины, после чего передаются и легко усваиваются женским организмом через влагалище во время незащищенного сексуального контакта.