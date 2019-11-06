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Опасные болезни, которые легко перепутать с простудой 

BigPicture.ru 1 час назад
Опасные болезни, которые легко спутать с простудой
Фото: BigPicture.ru
Осень и зима — самые простудные времена года. Достаточно один раз выйти на улицу одетым не по погоде и тут же почувствуешь первые симптомы недомогания: насморк, ломоту в теле, заложенность носа и чихание. Скорее всего, уже через несколько дней вы снова будете чувствовать себя здоровым, но иногда происходит такое, что простуда перетекает в куда более опасные заболевания, а люди об этом даже не догадываются.
Ниже мы описали 7 таких болезней и основные их симптомы.

Боли в горле

Простудное заболевание довольно часто сопровождает неприятное «царапающее» ощущение в горле. Однако, если боль становится невыносимой, советуем не терпеть, а как можно скорее обратиться к врачу — высока вероятность, что у вас развилась стрептококковая ангина и потребуется лечение антибиотиками.

Боль в ухе

Слизь и мокрота, которые во время простуды накапливаются в горле и носу, легко могут попасть в ухо и вызвать воспаление и вторичную инфекцию. И происходит это гораздо чаще, чем нам хотелось бы, поэтому при проявлении первых болезненных ощущений в ухе, обратитесь к специалисту. Самостоятельно назначать себе капли или, хуже того, греть ухо лампой нельзя ни в коем случае!

Ломота и боли в теле

Симптомы гриппа и простуды, особенно на ранних стадиях, удивительно похожи между собой. Но есть один признак, характерный именно гриппу. Речь идет о ломоте и болях во всем теле, в том числе внутренних органах, например, желудке. Если вместе с насморком и першением в горле вы ощущаете нечто такое, обратитесь к врачу — вам требуется лечение от гриппа, ведь, как известно, у этой болезни, в отличие от простуды, есть много осложнений.

Затяжной кашель

Вот уже и флакончик микстуры от кашля подходит к концу, а вы по-прежнему болеете… Знайте: это не нормально! Если у вас есть кашель, который не проходит уже около двух недель, немедленно идите в больницу — он может указывать на наличие бронхита или даже воспаления легких.

Трудности с дыханием

Так как простуда — это заболевание верхних дыхательных путей незначительные трудности с дыханием ей тоже характеры. Но если у вас наблюдаются одышка, хрипота и нехватка воздуха, пора обращаться к специалисту — кажется, у вас хроническая обструктивная болезнь легких или, как ее еще называют, ХОБЛ. «Подцепить» ХОБЛ особенно рискуют те пациенты, которые раньше уже болели пневмонией, а также люди преклонного возраста. Им следует особенно тщательно следить за своим здоровьем и применять различные методы профилактики простуды и гриппа в холодные времена года.

Длительный период болезни

Обычная простуда может длиться максимум пять-семь дней, поэтому, если неделя уже прошла, а вам все еще нездоровится, будьте уверены: вы имеете дело с заболеванием посерьезнее. К примеру, простуда легко могла перетечь в синусит — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа, которое сопровождается головными болями, повышенной температурой, обильными выделениями из носа и тяжестью в околоносовой или лобной областях.

Проблемы со стулом

Кажется, здесь все должно быть очевидным, тем не менее, судя по опыту врачей, часто пациенты принимают нарушения стула за один из симптомов простуды и не относятся к ним слишком серьезно. Однако тошнота, кровавая диарея и прочие расстройства, скорее всего, вызваны пищевым отравлением или даже гастроэнтеритом. В любом случае, нужно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.
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Теги:
Болезни и лекарства
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