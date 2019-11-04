За 10 лет китайский юноша превратился в старика

Юаню Тайбину, жителю деревни в районе города Чунцин, всего 30 лет. Всё его лицо изрезано глубокими морщинами, и выглядит он на все 80. Как сообщают китайские СМИ, у Юаня есть жена и двое детей. Резкие перемены в физиологии у него начались еще в 20 лет. Сначала появились отеки на руках и ногах, а потом стало меняться лицо.

1. Пожилой юноша говорит, что вначале он не обратил на все это внимания. Он думал, что это происходит из-за сильной физической и психологической усталости на работе и скоро пройдет.

Однако, когда его лицо стало обильно покрываться морщинами и глубокие складки на коже начали появляться даже на верхней части головы, он забеспокоился.

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2. Юань многократно обращался в разные больницы, но врачи так и не смогли поставить ему диагноз, они просто назначали общее лечение, которое никаких улучшений не принесло.

3. Ускоренное старение оказывает негативное влияние на его жизнь в обществе. Например, несколько раз сотрудники банка отказывали ему в выдаче денег, заявляя, что он предъявил чужие документы с фотографией другого человека. Когда он идет по улице со своей женой, многие считают, что это его дочь, или же косо смотрят на девушку, думая, что она из корысти вышла замуж за старика.

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4. Примечательно то, что у младшего брата Юаня, которому сейчас 25 лет, тоже началась такая же болезнь, и развивается она еще быстрее. При этом в роду у них ни у кого ничего подобного не было.

Но в их деревне есть еще минимум два человека с симптомами преждевременного старения. Они не исключают, что эта болезнь является некой формой мутации, вызванной загрязнением окружающей среды.

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