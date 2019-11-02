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Стало известно об опасности голых щиколоток зимой 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Стало известно об опасности голых щиколоток зимой
Фото: Газета.Ru
Врачи предупредили о риске развития заболеваний из-за подвернутых или укороченных штанов. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению врачей, голые щиколотки зимой провоцируют простудные заболевания, организм полностью переохлаждается. Также это может отразиться голеностопном суставе, может появиться воспалительный процесс.
Кроме того, хождение с голыми щиколотками в холодное время года может привести к нарушению кровообращения в ногах, что приводит к нарушению лимфоотока, а в последствии к ослаблению иммунитета.
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Теги:
Болезни и лекарства
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