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Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Назван продукт, спасающий от рака
Фото: РИА Новости
Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала агентству городских новостей "Москва" о пользе граната для профилактики онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний.
"Этот невероятно полезный фрукт обладает противовоспалительным, мочегонным, вяжущим и антисептическим свойствами", — рассказала врач.
Она отметила, что в гранатах содержится значительное количество железа, витаминов B1, B2, B6, С, а также пантотеновой и фолиевой кислот. По ее словам, все они помогают работе нервной системы.
"Регулярное употребление граната способствует профилактике онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний. Гранат лучше употреблять в свежем виде, можно есть отдельно или добавлять в салаты, блюда из овощей, мяса и птицы", — рассказала врач.
Специалисты советуют выбирать целые чистые плоды граната без проколов, трещин и пятен на кожуре с ровно срезанной плодоножкой. Не следует есть фрукты с желтоватыми и коричневыми пятнами на коре: это может быть признаком гнили внутри них.
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Теги:
Болезни и лекарства , Антонина Стародубова , АГН "Москва"
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