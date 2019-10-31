Медики назвали сигнал сердца о риске онкологии

Медики назвали сигнал сердца, предупреждающий о риске развития онкологии

Микрососудистая эндотелиальная дисфункция может сигнализировать о последующем развитии злокачественного образования в организме человека. К соответствующему выводу в ходе проведенных исследований пришли медики из Соединенных Штатов.

Дисфункция проявляется в повреждении стенок мелких артерий в сердце, пишет интернет-издание «Русская весна».

Главными причинами появления данного состояния являются повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, ожирение и сахарный диабет, основной симптом — болевые ощущения в области груди.

Ранее в четверг сообщалось, что врачи-кардиологи назвали пагубные пристрастия, которые провоцируют онкологические заболевания и инсульт головного мозга.