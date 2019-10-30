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В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
В России предложили бесплатно раздавать лекарства
Фото: Yves Herman / Reuters
Граждане должны бесплатно получать все лекарства, на которые им был выписан рецепт. С таким предложением выступил научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС», сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Ученые предлагают переложить оплату рецептурных медикаментов на государство, как в большинстве развитых стран. По их мнению, текущая система невыгодна властям: многие россияне не могут позволить себе купить лекарства, болеют и попадают в более дорогие больницы, лечение в которых часто приходится оплачивать из бюджета.
Сейчас за счет государства закупается около 20 процентов российских лекарств. Чтобы обеспечить закупку хотя бы 70 процентов препаратов, из бюджета ежегодно понадобится выделять около 430 миллиардов рублей, отмечают авторы статьи.
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Теги:
Болезни и лекарства , Новости , Владимир Назаров , Демьян Кудрявцев , Минфин , РАНХиГС , Ведомости
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