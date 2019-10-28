Полная перезагрузка: эксперты рассказали, как улучшить состояние печени

Печень — многофункциональный орган, который одновременно считается и «главным фильтром организма», и его «главной химической лабораторией». Однако не совсем правильный образ жизни, вредные привычки негативно сказываются на здоровье важного органа. Специалисты рассказали о мерах, которые помогут перезагрузить печень. Их рекомендации приводит Daily Health Post.

В первую очередь, эксперты советуют ограничить употребление алкоголя и отказаться от сигарет. Горячительные напитки перетягивают на себя ресурсы гепатоцитов печени, а сигареты еще больше загрязняют организм токсинами. При такой нагрузке печени крайне тяжело справляться со всеми вредными веществами, а это повышает риск воспалений и заболеваний.

Специалисты обращают внимание на регулярность приемов пищи. На фоне питания от случая к случаю может развиться дискинезия желчевыводящих путей, которая способствует появлению камней в желчном пузыре. Поэтому принимать пищу желательно регулярно. Кроме того, рекомендуется есть больше свежей горькой зелени, например, руколлу и кресс-салат. Полезными для печени будут также тыква, капуста, свекла, морковь, чеснок, кабачки, грейпфруты.

Чтобы сохранить здоровье «главного фильтра организма», не следует увлекаться приемом болеутоляющих средств, таких как ибупрофен, аспирин и панадол. Очищению печени способствуют употребление чистой воды и физическая активность.

Ранее эксперты назвали продукты, полезные для очищения сосудов. Так, полезной является пища с высоким содержанием L-аргинина, например, мясо птицы, а также насыщенный витаминами группы В лосось. Усилить эффект можно, если дополнить блюдо бобовыми или зеленью.