Врач назвал визуальные признаки рака молочной железы 

Рассматривать молочные железы нужно сначала с опущенными, потом поднятыми вверх руками, сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.
Грудь следует оценить спереди и сбоку, отмечает глава отделения хирургии и реконструкции молочной железы МКНЦ им. Логинова Гурам Кветенадзе. Обратить пристальное внимание нужно на область сосков, окружающие их ареолы, подмышку, участок над ключицей и саму ткань железы.
Признаками развивающейся патологии могут быть:
- изменение размера или формы одной железы по сравнению с другой;
- втянутость соска;
- смещение места расположения соска;
- перемены в форме соска.
Специалист рекомендует прощупать грудь, впадины в области подмышек, надключичные ткани. Насторожить должны следующие изменения:
- припухлости и утолщения;
- складки или ямочки, в особенности окружающие сосок;
- выделения из сосков — одного или двух.
Чтобы проверить наличие выделений, можно сдавить основание соска указательным и большим пальцами. Иногда жидкость выделяется самопроизвольно и распознать ее просто по следам на майке, блузке и других вещах. Выделения бывают прозрачными, с примесью крови, «янтарными».
Любые вышеперечисленные изменения могут говорить о новообразованиях — как доброкачественных, так и злокачественных. При их обнаружении необходимо обратиться к врачу.