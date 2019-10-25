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Врач назвал визуальные признаки рака молочной железы 

Yellmed 3 часа назад
Врач назвал визуальные признаки рака молочной железы
Фото: Yellmed
Рассматривать молочные железы нужно сначала с опущенными, потом поднятыми вверх руками, сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.
Грудь следует оценить спереди и сбоку, отмечает глава отделения хирургии и реконструкции молочной железы МКНЦ им. Логинова Гурам Кветенадзе. Обратить пристальное внимание нужно на область сосков, окружающие их ареолы, подмышку, участок над ключицей и саму ткань железы.

Признаками развивающейся патологии могут быть:

  • изменение размера или формы одной железы по сравнению с другой;
  • втянутость соска;
  • смещение места расположения соска;
  • перемены в форме соска.
Специалист рекомендует прощупать грудь, впадины в области подмышек, надключичные ткани. Насторожить должны следующие изменения:
  • припухлости и утолщения;
  • складки или ямочки, в особенности окружающие сосок;
  • выделения из сосков — одного или двух.
Чтобы проверить наличие выделений, можно сдавить основание соска указательным и большим пальцами. Иногда жидкость выделяется самопроизвольно и распознать ее просто по следам на майке, блузке и других вещах. Выделения бывают прозрачными, с примесью крови, «янтарными».
Любые вышеперечисленные изменения могут говорить о новообразованиях — как доброкачественных, так и злокачественных. При их обнаружении необходимо обратиться к врачу.
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Теги:
Болезни и лекарства
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