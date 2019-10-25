Врач назвал визуальные признаки рака молочной железы

Рассматривать молочные железы нужно сначала с опущенными, потом поднятыми вверх руками, сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.

Грудь следует оценить спереди и сбоку, отмечает глава отделения хирургии и реконструкции молочной железы МКНЦ им. Логинова Гурам Кветенадзе. Обратить пристальное внимание нужно на область сосков, окружающие их ареолы, подмышку, участок над ключицей и саму ткань железы.

Признаками развивающейся патологии могут быть: изменение размера или формы одной железы по сравнению с другой;

втянутость соска;

смещение места расположения соска;

перемены в форме соска.

припухлости и утолщения;

складки или ямочки, в особенности окружающие сосок;

выделения из сосков — одного или двух. Специалист рекомендует прощупать грудь, впадины в области подмышек, надключичные ткани. Насторожить должны следующие изменения:

Чтобы проверить наличие выделений, можно сдавить основание соска указательным и большим пальцами. Иногда жидкость выделяется самопроизвольно и распознать ее просто по следам на майке, блузке и других вещах. Выделения бывают прозрачными, с примесью крови, «янтарными».

Любые вышеперечисленные изменения могут говорить о новообразованиях — как доброкачественных, так и злокачественных. При их обнаружении необходимо обратиться к врачу.