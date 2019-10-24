Ученые выяснили, какой продукт вызывает слабоумие

Злоупотребление солью чревато слабоумием

Американские ученые провели эксперимент на мышах и выяснили, что еда с большим количеством соли негативно сказывается на когнитивных способностях, передает журнал Nature.

Для того чтобы прийти к соответствующему выводу, исследователи кормили грызунов едой, в которой содержание соли превышало норму в 8-16 раз.

После диеты подопытные справлялись с тестами существеннее хуже по сравнению с сородичами, которые питались привычно.

Дальнейшее изучение показало, что изменения были вызваны уменьшением притока крови к мозгу. Вместе с этим было установлено, что снизился синтез оксида азота, из-за чего в мозге запускался процесс фосфорилирования тау-белков. Иными словами, к ним в неправильных местах поступают частички фосфорной кислоты.

До этого ученые из Мюнхенского технического университета сообщили, что повышенное потребление соли может спровоцировать аллергию.