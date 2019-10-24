Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа фатальная опасность спиртного 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Названа фатальная опасность спиртного
Фото: Globallookpress.com
Ученые Университета Пенсильвании и Медицинской школы Икан в Маунт-Синай (США) обнаружили, что употребление спиртного способствует необратимым изменениям в мозге, которые усиливают алкогольную зависимость и повышают риск рецидива после лечения от нее. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи показали, что у мышей ацетат, который образуется при распаде спирта в печени, перемещается в центр обучения в головном мозге, где напрямую влияет на активность специфичных белков. Последние играют важную роль в регуляции определенных генов, являясь эпигенетическими факторами. В конце концов, грызуны становятся более восприимчивыми к сигналам, связанным с употреблением алкоголя.
Ученые маркировали молекулы спирта изотопами и проследили за их перемещением в организме мышей. Оказалось, что ацетат влияет на активность фермента ACSS2, который присоединяет ацетильные группы к гистонам — белкам, связанным с ДНК и определяющим работу генов.
По словам специалистов, ACSS2 может быть целью для новых препаратов, предназначенных для борьбы с алкогольной зависимостью.
Уникальное российское лекарство спасет от ожогов
Последние новости
В Китае объяснили причину ненападения США на Россию В Китае объяснили причину ненападения США на Россию Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия Появление Крыма в деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами объяснили Появление Крыма в деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами объяснили
Комментарии
Болезни и лекарства , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медики назвали неожиданную причину облысения
Медики назвали неожиданную причину облысения
Ученые обнаружили вещество, замедляющее старение
Ученые обнаружили вещество, замедляющее старение
Врач объяснила, почему опасно пить кофе по утрам
Врач объяснила, почему опасно пить кофе по утрам
Ученые объяснили фатальную опасность спиртного
Ученые объяснили фатальную опасность спиртного1
Названы причины появления камней в почках
Названы причины появления камней в почках
Видео
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Вся правда о прививках против гриппа
04:23
Вся правда о прививках против гриппа
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что будет с российской генетикой
03:29
Что будет с российской генетикой
Наука
По тюменскому селу бродит странная болезнь
05:02
По тюменскому селу бродит странная болезнь
Болезни и лекарства Новости
Как организм намекает на железодефицитную анемию
03:16
Как организм намекает на железодефицитную анемию
Болезни и лекарства
Признаки того, что пора бросать пить
01:40
Признаки того, что пора бросать пить
ЗОЖ
Как правильно принимать лекарства
14:52
Как правильно принимать лекарства
Болезни и лекарства
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
01:53
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение