Врач научил первой помощи при гипертоническом кризе

Врач-терапевт неотложной помощи Андрей Звонков рассказал, какой должна быть первая помощь при гипертоническом кризе до приезда скорой. Специалист назвал три действенных метода.

Звонков напомнил, что в случае повышения давления резко его сбивать нельзя, иначе это может привести к острой гипоксии мозга. Врач подчеркнул, что уменьшать давление следует постепенно, передаёт «Вечерняя Москва».

«Самое элементарное — выпить стакан теплой воды с сахаром: голове не хватает глюкозы, кровь нужно разжижать… Состояние может ухудшиться из-за выброса адреналина, поэтому необходимо выпить успокоительное. Вода, глюкоза, спокойствие — три способа себе помочь до приезда врачей»,

— сказал Звонков.