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Врач научил первой помощи при гипертоническом кризе 

Аргументы Недели 3 часа назад
Врач научил первой помощи при гипертоническом кризе
Фото: Аргументы Недели
Врач-терапевт неотложной помощи Андрей Звонков рассказал, какой должна быть первая помощь при гипертоническом кризе до приезда скорой. Специалист назвал три действенных метода.
Звонков напомнил, что в случае повышения давления резко его сбивать нельзя, иначе это может привести к острой гипоксии мозга. Врач подчеркнул, что уменьшать давление следует постепенно, передаёт «Вечерняя Москва».
«Самое элементарное — выпить стакан теплой воды с сахаром: голове не хватает глюкозы, кровь нужно разжижать… Состояние может ухудшиться из-за выброса адреналина, поэтому необходимо выпить успокоительное. Вода, глюкоза, спокойствие — три способа себе помочь до приезда врачей»,
— сказал Звонков.
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