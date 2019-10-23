Эпикондилит: лечение синдрома «теннисного локтя»

«Локоть теннисиста» или латеральный эпикондилит впервые был описан у спортсменов, занимающихся большим теннисом. Однако характерный болевой синдром может развиться у людей самых разных профессий, связанных с ручным трудом: строителей, музыкантов, дворников и даже офисных работников.

Нередко на приеме у врача-травматолога оказываются и домохозяйки. При этом болезнь одинаково часто встречается у мужчин и женщин, обычно в возрасте от 30 до 50 лет.

Как правило, терапия латерального эпикондилита — процесс длительный (3-4 недели и более). Сроки выздоровления зависят от давности и выраженности симптомов. О том, какие средства и методы лечения есть в арсенале врачей, рассказывает Medical Note.

Что такое латеральный эпикондилит и почему он развивается?

Латеральный эпикондилит — это воспаление, которое возникает в месте прикрепления сухожилий мышц предплечья к плечевой кости на наружной стороне локтя. При отсутствии должного лечения заболевание прогрессирует и может привести к разрушению сухожилий, хряща, а также атрофии (слабости) мышц.

Наиболее частая причина развития синдрома «теннисного локтя» — это однотипные, повторяющиеся движения рукой, а именно: сгибание, разгибание запястья и вращение всей верхней конечности. В большинстве случаев страдает ведущая рука.

У теннисистов проблемы могут возникнуть при неправильном закручивании мяча и повороте ракетки рукой, разогнутой в локте. У женщин, занимающихся домашним хозяйством, к заболеванию приводят каждодневные стирки с отжиманием белья руками, тщательная глажка утюгом, консервирование, мойка стен и окон.

Риску развития латерального эпикондилита также подвержены хозяева больших собак, выгуливающие питомцев на поводке, и догситтеры.

Среди других причин повреждений специалисты называют поворот тугой дверной ручки, многочисленные рукопожатия, рисование мелом на доске, сгребание опавшей листвы граблями и другое.

Из-за постоянных перегрузок в области прикрепления сухожилий возникают микроразрывы тканей, развивается воспаление. Все это ощущается как боль в области наружной поверхности локтя, которая отдает в предплечье в направлении кисти. В зависимости от стадии процесса она может возникать только при нагрузке или беспокоить постоянно.

В некоторых случаях невозможно выполнить даже привычные, бытовые движения — открыть кран в ванной, взять кружку чая со стола. Длительная боль и вынужденное ограничение движений в суставе становятся причиной слабости мышц руки, особенно заметной при хроническом течении болезни.

Консервативное лечение синдрома «теннисного локтя»

За последнее столетие для лечения латерального эпикондилита было предложено довольно много различных методов, но все они направлены на устранение воспалительного процесса.

Консервативное лечение всегда комплексное, а стандартная программа включает в себя:

— обеспечение покоя (наложение «шины» и ограничение движений, провоцирующих нагрузку на пораженную руку);

— использование противовоспалительных препаратов и методов, включая физиотерапию.

В первую очередь врач-травматолог накладывает на руку лангету и подвешивает ее на косыночную повязку. Это позволяет обеспечить покой, ограничить движения и остановить дальнейшее травмирование сустава.

Для снятия воспаления специалист назначает препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), например, ибупрофен, индометацин и другие.

Выбор физиотерапевтических процедур зависит от стадии активности процесса. При остром воспалении эффективна высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия, диадинамотерапия, чрескожная электроанальгезия, инфракрасное лазерное излучение.

В подострой стадии — фонофорез гидрокортизона, парафино-озокеритовые аппликации, экстракорпоральная ударно-волновая терапия, криотерапия сухим воздухом.

При недостаточной эффективности НПВС и физиотерапевтических методов лечения врач может выполнить периартикулярную инъекцию (укол в область надмыщелка плеча) малых доз глюкокортикостероидов и по необходимости повторить процедуру через 10-14 дней.

Так называемые «блокады» с использованием гормональных лекарств оказывают выраженное противовоспалительное действие.

Консервативное лечение латерального эпикондилита эффективно в 80% случаев.

Хирургическое лечение синдрома «теннисного локтя»

Оперативное вмешательство при латеральном эпикондилите показано после безуспешного консервативного лечения, проводимого в течение 6 месяцев. Эффективность операции достаточно высока и достигает 70%. При этом существуют различные виды вмешательств, которые проводят открыто — с разрезами и эндоскопически — через небольшие проколы кожи.

В ходе операции врач может убрать разрушенные части надкостницы, к которой крепится сухожилие, либо рассечь непосредственно само сухожилие, или перерезать ветвь лучевого нерва. Тактика зависит от конкретной ситуации.

Не исключены и осложнения после оперативного лечения: рецидив заболевания и развитие спаечного процесса в тканях с усилением болевого синдрома.

Изменение образа жизни как профилактика рецидива латерального эпикондилита

Выбрать комфортную для работы позу, сменить инструмент на более удобный;

Дозировать нагрузку на локтевой сустав, иными словами, делать паузы в работе и менять руку;

Ежедневно массировать предплечье и локоть после работы. Для предупреждения рецидива латерального эпикондилита после успешно проведенного лечения врачи рекомендуют уменьшить нагрузку на пораженную руку. Для этого нужно установить, какие именно повторяющиеся движения привели к перегрузке мышц и в дальнейшем выполнять три простых правила:

Спортсменам-теннисистам важно носить фиксирующие локоть повязки и правильно подбирать спортивный инвентарь.