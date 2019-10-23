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Из-за болезни у мужчины исчезли вкусовые рецепторы на языке 

Yellmed 3 часа назад
Из-за болезни у мужчины исчезли вкусовые рецепторы
Фото: Yellmed
64-летний житель Сингапура обратился в больницу с жалобами на боль в языке, покраснения, ощущение жжения на губах, которые не проходили на протяжении полугода, пишет FoxNews.
При осмотре врачи сразу обратили внимание на странный внешний вид органа чувств: он был гладким и блестящим. Кроме того, на языке отсутствовали маленькие сосочки, которые отвечают за вкусовые ощущения.
Симптомы указывали на атрофический глоссит — воспалительное поражение тканей языка. Однако анализы крови показали, что уровень витамина В12 у пациента был очень низким.
Пернициозная анемия — такой диагноз поставили медики после длительного обследования. Это заболевание крови, возникающее из-за недостатка В12.
Чтобы вылечить патологию, необходимо восполнить дефицит витамина в организме. Больной прошел курс уколов. Через месяц он полностью восстановился и смог наслаждаться любимыми блюдами.
Ранее Yellmed рассказывал, как из-за тампона женщина чуть не умерла от токсического шока.
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Болезни и лекарства , Новости , Fox News
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