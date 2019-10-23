Из-за болезни у мужчины исчезли вкусовые рецепторы на языке

64-летний житель Сингапура обратился в больницу с жалобами на боль в языке, покраснения, ощущение жжения на губах, которые не проходили на протяжении полугода, пишет FoxNews.

При осмотре врачи сразу обратили внимание на странный внешний вид органа чувств: он был гладким и блестящим. Кроме того, на языке отсутствовали маленькие сосочки, которые отвечают за вкусовые ощущения.

Симптомы указывали на атрофический глоссит — воспалительное поражение тканей языка. Однако анализы крови показали, что уровень витамина В12 у пациента был очень низким.

Пернициозная анемия — такой диагноз поставили медики после длительного обследования. Это заболевание крови, возникающее из-за недостатка В12.

Чтобы вылечить патологию, необходимо восполнить дефицит витамина в организме. Больной прошел курс уколов. Через месяц он полностью восстановился и смог наслаждаться любимыми блюдами.

Ранее Yellmed рассказывал, как из-за тампона женщина чуть не умерла от токсического шока.