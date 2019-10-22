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Разбиты устоявшиеся представления о вирусах 

Lenta.ru + ещё 2 12 часов назад
Разбиты устоявшиеся представления о вирусах
Фото: Cynthia S. Goldsmith / Yiting Zhang / CDC
Японские ученые обнаружили новый тип вируса, который не вписывается в современные представления об этих инфекционных агентах. Об этом сообщает издание Science Alert.
По словам исследователей, вирус, найденный в фекалиях свиней, не имеет структурных белков, которые формируют вирусную частицу. Обычно вирус состоит из генетического материала (ДНК или РНК), который заключен в защитную белковую оболочку — капсид. Однако в данном случае гены, кодирующие белки в составе капсида, заменены на неизвестные гены.
Вирус принадлежит к ранее неизвестному типу энтеровирусов G (EV-G) семейства пикорнавирусов (Picornaviridae). Обозначенный как EV-G тип 2, он, в отличие от других энтеровирусов, не может самостоятельно проникнуть в клетку-хозяина. Ученые предполагают, что он использует для этого другой вирус, который может «одалживать» структурные белки, необходимые для распространения EV-G. Таким помощником, возможно, является EV-G тип 1.
Специалисты планируют изучить процесс взаимодействия между обоими типами энтеровирусов, чтобы понять, как EV-G тип 2 размножается.
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