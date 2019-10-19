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Елена Малышева назвала популярные, но бесполезные средства от простуды 

Вечерняя Москва + ещё 2 19 минут назад
Малышева назвала бесполезные средства от простуды
Фото: Вечерняя Москва
Ряд лекарств, популярных у россиян в качестве лекарств от простуды, на самом деле являются бесполезными и не оказывают должного эффекта. Об этом рассказала телеведущая Елена Малышева.
Во время очередного выпуска своей программы «Жить здорово» она рассказала, что существуют целые категории медицинских препаратов, которые неэффективны при лечении простуды.
Первым из таких средств является витамин C. Для противовирусного эффекта организму требуется восемь граммов этого средства, что эквивалентно нескольким упаковкам. Принятие такой дозы грозит организму различными негативными последствиями. Кроме того, достаточное количество витамина можно получить из лимона, но горячая вода лишает его эффекта, поэтому чай с долькой лимона не несет пользы.
Еще одна категория бесполезных препаратов — иммуномодуляторы и противовирусные. Данные средства не имеют доказанной эффективности и борются только с отдельными вирусами. При этом те из них, что продаются в аптеках России, оказывают только косвенное действие.
Кроме того, телеведущая не рекомендовала использовать антибиотики и капли для устранения заложенности в носу. Первые бесполезны при простуде, так как борются с микробами, а не с вирусами. Капли же неэффективны, так как при простуде необходима очистка слизистой, а не устранение заложенности, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Болезни и лекарства , Простуда , Елена Малышева , РИА ФАН
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