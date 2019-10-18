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Что важно знать тем, кто носит контактные линзы 

Рамблер 3 часа назад
Если вы носите линзы, то уход за глазами должен быть максимально тщательным и бережным. «Рамблер» рассказывает, про какие правила все часто забывают.
Перед тем, как надеть или снять линзы, нужно обязательно помыть и продезинфицировать руки. В противном случае вы рискуете занести инфекцию.
Однодневные линзы предназначены для того, чтобы носить их в течение суток. Не стоит носить их дольше и/или спать в них.
Если ваши линзы рассчитаны на две недели или месяц, очень важно правильно за ними ухаживать. На них может скапливаться белок из слезной жидкости, поэтому линзы нужно очищать каждый день. Наполните контейнер дезинфицирующим раствором, положите линзу на чистую ладонь, вылейте на нее несколько капель средства и слегка потритепальцем, а затем сполосните раствором и уберите в контейнер. Не забывайте регулярно промывать и само место хранения линз.
Если у вас возник кератит, конъюнктивит, аллергия, насморк или травма глаза, ношение линз категорически запрещено: замените их на очки. Внезапные зуд, покраснение век и дискомфорт в глазах также требуют незамедлительного удаления линз из глаз.
Если у вас есть проблемы со зрением, его нужно проверять каждый год. Офтальмолог проконтролирует то, с какой динамикой развивается близорукость/дальнозоркость и при необходимости подберет новые линзы. Самостоятельно менять их не стоит — рискуете прогадать с диоптриями и сделать только хуже.
Плавать в линзах (и тем более нырять) также не рекомендуется: в нее могут попасть микроорганизмы, которые обитают в воде, и вызвать заражение. А при наличии микроповреждений роговицы бактерии проникают внутрь и способствуют возникновению кератита.
Случается так, что линза будто бы застряла в глазу. В этом случае важно понять, где она. Линзы могут прилипать к глазу из-за попадания воды или из-за того, что вы в них уснули. В этом случае нельзя их просто тереть и пытаться достать: закапайте капли в глаза и дождитесь, пока линзы отлипнут. Если у вас есть ощущение, что линза оказалась под верхним веком, попробуйте закапать капли за нижнее веко, закрыть глаза и массирующими движениями через верхнее веко попробовать сдвинуть линзу вниз.
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Болезни и лекарства , Видео
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