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Кому нужно сдавать анализы перед прививкой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Кому нужно сдавать анализы перед прививкой
Фото: Вечерняя Москва
Врачи порекомендовали детям с хроническими заболеваниями сдать анализы перед прививкой, сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.
— Если ребенок страдает хроническими заболеваниями, то перед прививкой необходимо сдать анализы — кровь или мочу, в зависимости от вакцины, — рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, если у ребенка был насморк без температуры, то ему нужно сделать прививку сразу после выздоровления.
По словам главного врача детской городской поликлиники №110 Эльмиры Кашириной, родителям нужно морально подготовить ребенка к вакцинации, чтобы процедура прошла спокойно.
Каширина добавила, что через полчаса после прививки медсестра должна оценить состояние ребенка, передает агентство городских новостей «Москва».
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Болезни и лекарства , Роспотребнадзор , АГН "Москва"
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