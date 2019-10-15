Кому нужно сдавать анализы перед прививкой

Врачи порекомендовали детям с хроническими заболеваниями сдать анализы перед прививкой, сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

— Если ребенок страдает хроническими заболеваниями, то перед прививкой необходимо сдать анализы — кровь или мочу, в зависимости от вакцины, — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, если у ребенка был насморк без температуры, то ему нужно сделать прививку сразу после выздоровления.

По словам главного врача детской городской поликлиники №110 Эльмиры Кашириной, родителям нужно морально подготовить ребенка к вакцинации, чтобы процедура прошла спокойно.

Каширина добавила, что через полчаса после прививки медсестра должна оценить состояние ребенка, передает агентство городских новостей «Москва».