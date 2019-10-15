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От каких болезней спасут зеленый чай и морковь 

Medical Note 3 часа назад
От каких болезней спасут зеленый чай и морковь
Фото: Medical Note
Исследователи из Университета Южной Калифорнии рассказали о способе защиты от болезни Альцгеймера и восстановления рабочей памяти у людей с деменцией. Об этом пишет Food.news.
Речь о двух соединениях: эпигаллокатехин-3-галлате (EGCG), который содержится в зеленом чае, и феруловой кислоте — ее много в моркови.
Эффект соединений отследили во время эксперимента на мышах. Дозировка составляла 30 миллиграммов на килограмм массы тела.
После трех месяцев наблюдений специалисты обнаружили, что больные грызуны, получавшие как EGCG, так и феруловую кислоту, показали полное восстановление своей рабочей памяти.
Исследователь Терренс Таун отметил, что действие EGCG и феруловой кислоты можно объяснить их способностью снижать скорость расщепления бета-амилоидов, которые накапливаются в мозге у людей с болезнью Альцгеймера.
«Кроме того, эти вещества, судя по всему, борются с воспалением и окислительным стрессом в мозге — оба являются ключевыми факторами болезни Альцгеймера у людей.
Вам не нужно ждать много лет, когда появится волшебный препарат. Вы можете внести эти диетические изменения сегодня. Я нахожу это очень перспективным», — отметил Терренс Таун.
Помимо того, чтобы употреблять зеленый час и морковь, специалисты посоветовали регулярно заниматься спортом, высыпаться и есть больше разнообразной растительной пищи. Все это является профилактикой Альцгеймера и других опасных недугов.
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