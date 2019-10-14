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В «Роспотребнадзоре» объяснили, как не заболеть осенью 

RT на русском + ещё 8 3 часа назад
Эксперты объяснили, как не заболеть осенью
Фото: RT на русском
Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации россиянам, как избежать осенних заболеваний.
«Что сегодня нужно сделать? Ну сегодня первое — нужно привиться от гриппа, обязательно привиться от гриппа»,
— приводит РИА Новости слова Поповой.
Во-вторых, Попова рекомендовала «конечно же, стараться заниматься спортом, находиться должное время на открытом воздухе».
«Это тоже стимулирует высокий уровень иммунной защиты организма»,
— отметила она.
Для подготовки к гриппу, Попова рекомендовала закупить медицинские маски и закупить средства для дезинфекции, чтобы предотвратить распространение вируса внутри семьи.
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Болезни и лекарства , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости
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