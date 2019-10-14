Эксперты объяснили, как не заболеть осенью

В «Роспотребнадзоре» объяснили, как не заболеть осенью

«Что сегодня нужно сделать? Ну сегодня первое — нужно привиться от гриппа, обязательно привиться от гриппа»,

— приводит РИА Новости слова Поповой.

Во-вторых, Попова рекомендовала «конечно же, стараться заниматься спортом, находиться должное время на открытом воздухе».

«Это тоже стимулирует высокий уровень иммунной защиты организма»,

— отметила она.

Для подготовки к гриппу, Попова рекомендовала закупить медицинские маски и закупить средства для дезинфекции, чтобы предотвратить распространение вируса внутри семьи.