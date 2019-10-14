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Названы опасные признаки болезни сердца, на которые никто не обращает внимания 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Названы опасные признаки болезни сердца
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сердечно-сосудистые заболевания являются частой причиной смерти, при этом развиваться они могут бессимптомно. Врачи рассказали о главных признаках, которые указывают на сердечную болезнь, однако на них никто не обращает внимания.
К таким признакам относится боль в груди. Появиться она может просто так, даже если вы не занимаетесь тяжелой работой. Также следует обратиться к врачу, если чувствуете боль в левой руке.
Частые тошнота, изжога и боль в животе также являются распространенными симптомами. Увидели один из таких признаков — немедленно обращайтесь к кардиологу.
Если при кашле выделяется белая или розовая слизь — это может говорить о сердечной недостаточности.
Головокружение и нарушение координации могут свидетельствовать о нарушении кровообращения в головном мозге или сердце.
Также следует обращаться к врачу, если у вас постоянно отекают руки и ноги, появляется непонятная боль в горле и сводит челюсти. Об этом передает «24 канал».
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