Названы опасные признаки болезни сердца, на которые никто не обращает внимания

Сердечно-сосудистые заболевания являются частой причиной смерти, при этом развиваться они могут бессимптомно. Врачи рассказали о главных признаках, которые указывают на сердечную болезнь, однако на них никто не обращает внимания.

К таким признакам относится боль в груди. Появиться она может просто так, даже если вы не занимаетесь тяжелой работой. Также следует обратиться к врачу, если чувствуете боль в левой руке.

Частые тошнота, изжога и боль в животе также являются распространенными симптомами. Увидели один из таких признаков — немедленно обращайтесь к кардиологу.

Если при кашле выделяется белая или розовая слизь — это может говорить о сердечной недостаточности.

Головокружение и нарушение координации могут свидетельствовать о нарушении кровообращения в головном мозге или сердце.

Также следует обращаться к врачу, если у вас постоянно отекают руки и ноги, появляется непонятная боль в горле и сводит челюсти. Об этом передает «24 канал».