Хирурги удалили полуметровую опухоль у россиянки

Врачи вырезали полуметровую опухоль у ослабевшей россиянки

У 52-летней россиянки, жаловавшейся врачам на постоянную слабость и увеличившийся живот, компьютерная томография выявила опухоль яичника размером 50 на 40 сантиметров. Новообразование доходило до нижнего отдела легких.

Хирурги одной из московских больниц провели успешную операцию по удалению новообразования. В ходе операции у пациентки была удалена матка с придатками и большой сальник. Женщина была выписана из больницы через несколько дней после операции в удовлетворительном состоянии. Врачи рекомендовали ей регулярные проверки для предупреждения повторного роста опухолевого новообразования.