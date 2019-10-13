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Почему возникает боль в спине и как с ней справиться 

Рамблер 5 часов назад
Почему возникает боль в спине
Фото: Pixabay
За возможность ходить на двух ногах мы расплачиваемся болью в позвоночнике. В статье «Рамблера» вы узнаете, как помочь больной спине и надолго продлить ее здоровье.
Основные причины болезненных ощущений — остеохондроз и спондилоартроз.
При остеохондрозе происходит разрушение межпозвонковых дисков. Это может быть вызвано и механической травмой, и старением организма. Высота дисков уменьшается, а расстояние между ними сокращается — в результате возникает зажим нервных корешков, а поверхности суставов смещаются.
В этом случае начинается спондилоартроз — изнашивание хрящей суставов. Это вызывает умеренную, но почти постоянную боль. Кроме того, деформация дисков становится причиной спазма мышц спины, что также сопровождается болью.
Впрочем, не стоит ставить себе диагноз самостоятельно, ведь спина виной болевых ощущений могут быть и воспалительные процессы, и опухоли, и даже сбой в работе почек. Поэтому откладывать визит к врачу не надо.
Предотвратить появление остеохондроза и спондилоартроза нельзя, а вот отсрочить их развитие возможно. Важнее всего укрепить хрящевую ткань. Для этого прописывают хондропротекторы. Они увлажняют и обновляют хрящевые соединения, улучшают в них обмен веществ.
Обычно хондропротекторы принимают курсом на протяжении нескольких месяцев. Кроме медикаментов назначают лечебную гимнастику, физиотерапию и массаж. Однако заниматься самолечением опасно, иначе неправильными упражнениями можно только усугубить состояние спины.
Даже если ноющая поясница (а это самое уязвимое место позвоночника) еще не заявила о себе, не стоит забывать о профилактике.
Прежде всего, избегайте длительного сидячего положения. В настоящее время большинство из нас работает в офисе за компьютером, поэтому важно хотя бы раз в час встать, пройтись, потянуться.
Не стоит также поднимать тяжести, это колоссальная нагрузка на суставы и межпозвоночные диски. Даже при здоровой спине нельзя поднимать более 15 кг веса за раз. А остеохондроз и спондилоартроз снижают адаптацию позвоночника к нагрузке, поэтому максимально допустимый вес для подъема — 10 кг. Кстати, при тяжелой физической работе и беременности лучше надевать специальный корсет.
Помните, что переохлаждение может вызвать спазм мышц спины, поэтому избегайте сквозняков и не мерзнете. Не экономьте на ортопедических матрасах, подушках и креслах.
Спорт также поможет укрепить больную спину. Конечно, командными играми с интенсивными прыжками лучше не увлекаться, а вот плавание, упражнения на растяжку, перекладина — то, что надо.
Женщинам лучше отказаться от высоких каблуков. Ну и конечно, нужно бросить курить.
Лучшей профилактикой по-прежнему является ходьба. Движение тренирует мышцы спины, которые принимают на себя часть нагрузки.
Как помочь себе, если болят суставы
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