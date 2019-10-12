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Симптомы, которые могут указывать на ОКР 

Рамблер 3 часа назад
Симптомы, которые могут указывать на ОКР
Фото: Кадр из фильма "Человек дождя"
Обсессивно-компульсивное расстройство выражается по-разному. У кого-то это неудержимая тяга к странным и неразумным ритуалам, без которых человек не может продолжить (или начать-закончить) какое-то действие. У других это неуемное стремление к идеальной чистоте — такие люди моют полы даже чаще раза в день и тщательно следят за гигиеной не только своего тела, но и всех пришедших в гости людей.
Как отличить ОКР от просто чудаковатого поведения? Вот несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание людям с нестандартным поведением.

Навязчивая тяга к ритуалам

Кто-то три раза смотрится в зеркало, прежде чем выйти из дома, другие хлопают в ладоши, прежде чем приступить к новому действию. Все это — успокоительная пилюля для человеческой психики, но она обманчива.
Как выявить ОКР:
Допустим, вы дважды дергаете за ручку двери после того, как закрываете ее на замок. Если бы вам предложили за денежное вознаграждение отказаться от этого ритуала, вы бы согласились? Если да, то это — не более чем особенность вашего поведения. Для людей с ОКР выполнение подобного (по сути, любого) ритуала — это вопрос жизни и смерти, а также их нормального душевного состояния.

Повышенная тревожность

Люди с ОКР всегда находятся в состоянии невроза. Они всегда "готовы в бою", даже если его никто не собирался объявить. Им часто приходится бороться с навязчивыми мыслями и жестокими играми разума, который часто задается максимально странными вопросами из серии "а что будет, если…".
Повышенная тревожность впоследствии оформляется в какой-то конкретный страх: одни боятся зайти в воду, другие — притронуться к поручню в автобусе. Если вы в состоянии переступить через это и выполнить действие, которое вы изначально делать не хотели, это контролируемый страх, который можно нивелировать и избавиться от него полностью.
Люди с ОКР способны впасть в истерическое состояние, если их заставить делать то, что кажется большинству людей привычным, а у них вызывает чувство паники или отторжения.

Точка отсчета

Люди с ОКР, как правило, помнят, когда именно начались первые симптомы появления расстройства. Пациент с таким заболеванием в состоянии вспомнить время, когда небольшое волнение переросло в тревожность, а затем оформилось в вполне конкретный страх.
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