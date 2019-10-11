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Назван самый ранний признак диабета 

Суть событий 8 часов назад
Назван самый ранний признак диабета
Фото: Суть событий
При диабете 2 типа развивается состояние, когда человеку становится трудно контролировать уровень сахара в крови. В этом случае организм перестает реагировать на инсулин — гормон, вырабатываемый поджелудочной железой. В результате сахар может подскочить до критических отметок, и, если это состояние не лечить, могут возникнуть серьезные осложнения со здоровьем. Именно поэтому важно вовремя распознать болезнь и обратиться за помощью.
По словам специалистов Diabetes.co.uk, одним из ранних признаков диабета является неожиданное, периодически возникающее головокружение. Как объясняли медики, это состояние напрямую связано с высоким уровнем глюкозы в организме.
«Высокий уровень сахара в крови (гипергликемия) становится причиной полиурии, что, в свою очередь, приводит к обезвоживанию организма, поскольку он пытается удалить избыток глюкозы. Однако из-за низкого уровня жидкости в организме мозг вынужден отчаянно бороться, чтобы функционировать правильно, что и вызывает головокружение»,
— рассказали специалисты.
С другой стороны, оно также может говорить и о критически низком уровне сахара в крови, поскольку в работе клеток мозга в этом случае тоже происходит сбой.
«Если пациент постоянно испытывает подобные приступы, ему следует обратиться в больницу»,
— предупредили медики.
К другим признакам диабета относят постоянное чувство жажды, усталости, долгое заживление ран и порезов, нечеткое зрение.
Чтобы контролировать заболевание, врачи советуют снизить количество углеводов в рационе и увеличить доли белка и жира. Кроме того, не следует забывать и о физической активности, которая также помогает бороться с недугом.
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