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Мифы и правда о похмелье 

Рамблер 1 час назад
В преддверии выходных «Рамблер» разбирается, почему похмелье возникает не из-за того, что вы понизили градус или не выпили активированный уголь.

Миф №1: Нельзя понижать градус.

ПРАВДА: Алкогольное отравление происходит не из-за того, что вы понизили градус и после водки выпили шампанское. Дело в том, что вы выпили напитки, сделанные из разного сырья. Именно поэтому смешивать пиво с вином, как и водку с шампанским, — плохая идея. Порядок здесь не имеет значения.

Миф №2: С утра важно опохмеляться.

ПРАВДА: Это нужно делать только людям с алкогольной зависимостью. А вот у здорового человека нет проблем с ферментами, и они на полной мощности работают, чтобы восстановить работу организма после алкогольного стресса. Если вы опохмеляетесь, в него снова попадает уксусный альдегид, который нужно вывести.

Миф №3: Чтобы избежать похмелья, нужно перед принятием алкоголя съесть кусок сала или выпить ложку оливкового масла.

ПРАВДА: Ученые доказали, что поверхность желудочного-кишечного тракта у здорового человека равна 30-40 м2. Вам понадобятся килограммы жира, чтобы покрыть его толстым слоем. Важно также учитывать, что жирная пища только усиливает похмелье и нагрузку на печень.

Миф №4: С похмельем поможет справиться активированный уголь.

ПРАВДА: Не поможет. При похмелье отравление произошло из-за продуктов метаболизма, и вещества уже впитались. Пить уголь до принятия алкоголя тоже не имеет смысла: маленькая молекула этанола проникнет куда угодно, и никакой уголь ей не помеха.

Миф №5: Вместе с алкоголем необходимо пить как можно больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

ПРАВДА: При алкогольном опьянении происходит перераспределение жидкости в организме, а не обезвоживание. Вода скапливается в тканях, из-за чего появляются отеки. Воду нужно пить умеренно: это поможет быстрее выводить токсины.
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Болезни и лекарства , Видео
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