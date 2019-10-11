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Российские врачи спасли ребенка, родившегося с тремя ногами 

Рамблер 2 часа назад
Врачи из Москвы спасли мальчика, который родился с тремя ногами.
Беременность матери протекала нормально, — у нее не было токсикоза, по всем признакам малыш должен был родиться здоровым. Впервые проблему заметили на УЗИ, но женщина отказалась делать аборт. Ребенок родился с тремя нижними конечностями и удвоенной мочеполовой системой.
Всего малыш перенес три операции: первую в августе 2018-го, вторую в феврале 2019-го и третью в сентябре, когда ему уже был год и два месяца. Врачи отмечают, что лечение еще не закончено, но прогнозы самые благоприятные, — ребенок будет жить полноценной жизнью.
Ранее "Рамблер" писал о том, как ребенок остался без руки по ошибке врачей.
Болезни и лекарства , Видео
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