Российские врачи спасли ребенка, родившегося с тремя ногами

Врачи из Москвы спасли мальчика, который родился с тремя ногами.

Беременность матери протекала нормально, — у нее не было токсикоза, по всем признакам малыш должен был родиться здоровым. Впервые проблему заметили на УЗИ, но женщина отказалась делать аборт. Ребенок родился с тремя нижними конечностями и удвоенной мочеполовой системой.

Всего малыш перенес три операции: первую в августе 2018-го, вторую в феврале 2019-го и третью в сентябре, когда ему уже был год и два месяца. Врачи отмечают, что лечение еще не закончено, но прогнозы самые благоприятные, — ребенок будет жить полноценной жизнью.