Названы самые частые болезни младенцев в России

Названы самые распространенные болезни младенцев в РФ

Заболевания органов дыхания стали самыми распространенными среди младенцев в 2018 году, сообщает RT со ссылкой на статистику Минздрава РФ

Отмечается, что эти болезни, в том числе грипп, ОРВИ и пневмонию, перенесли более двух миллионов детей до одного года.

На втором месте по распространенности оказались отдельные состояния, возникающие в перинатальный период — родовые травмы, врожденные аномалии и др. Такие состояния фиксировались 411 тысяч раз.

Часто диагностируются расстройства нервной системы (около 400 тысяч случаев) и работы органов пищеварения (236,6 тысячи), а также болезни кожи (почти 220 тысячи).

Ранее в Минздраве РФ рассказали о трех самых опасных заболеваниях в стране для взрослого человека. На первом месте оказался гепатит. Еще одно опасное инфекционное заболевание — корь. Эта инфекция вакциноуправляемая, то есть ее можно предупредить. Тройку заболеваний замыкает ВИЧ.