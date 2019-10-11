Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые распространенные болезни младенцев в РФ 

Москва24 4 часа назад
Названы самые частые болезни младенцев в России
Фото: Москва24
Заболевания органов дыхания стали самыми распространенными среди младенцев в 2018 году, сообщает RT со ссылкой на статистику Минздрава РФ.
Отмечается, что эти болезни, в том числе грипп, ОРВИ и пневмонию, перенесли более двух миллионов детей до одного года.
На втором месте по распространенности оказались отдельные состояния, возникающие в перинатальный период — родовые травмы, врожденные аномалии и др. Такие состояния фиксировались 411 тысяч раз.
Часто диагностируются расстройства нервной системы (около 400 тысяч случаев) и работы органов пищеварения (236,6 тысячи), а также болезни кожи (почти 220 тысячи).
Ранее в Минздраве РФ рассказали о трех самых опасных заболеваниях в стране для взрослого человека. На первом месте оказался гепатит. Еще одно опасное инфекционное заболевание — корь. Эта инфекция вакциноуправляемая, то есть ее можно предупредить. Тройку заболеваний замыкает ВИЧ.
Как помочь себе, если болят суставы
Москва24: последние новости
Ученые нашли легкий способ избежать преждевременной смерти Ученые нашли легкий способ избежать преждевременной смерти Названо заболевание, из-за которого смеялся Джокер Названо заболевание, из-за которого смеялся Джокер Ученые нашли связь между перееданием и недосыпом Ученые нашли связь между перееданием и недосыпом
Болезни и лекарства , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый ранний признак диабета
Назван самый ранний признак диабета
Почему из носа идет кровь: распространенные причины
Почему из носа идет кровь: распространенные причины
Мифы и правда о похмелье
Мифы и правда о похмелье1
Врачи спасли ребенка, родившегося с тремя ногами
Врачи спасли ребенка, родившегося с тремя ногами
Что происходит с человеком, когда он впадает в кому
Что происходит с человеком, когда он впадает в кому
Видео
Как справиться с вросшими ногтями
04:41
Как справиться с вросшими ногтями
ЗОЖ
Названо число россиян с расстройствами психики
00:46
Названо число россиян с расстройствами психики
Новости
Как помочь себе при боли в суставах
03:38
Как помочь себе при боли в суставах
Народная медицина
Как избавиться от занозы без иголки
03:55
Как избавиться от занозы без иголки
Народная медицина
Как понять, что у вас аритмия
08:45
Как понять, что у вас аритмия
ЗОЖ
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
03:28
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
Новости
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
05:35
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
Болезни и лекарства Новости
Лекарства, которые спасут вам жизнь
20:23
Лекарства, которые спасут вам жизнь
ЗОЖ
Почему электронные сигареты убивают
00:32
Почему электронные сигареты убивают
Болезни и лекарства
Почему после алкоголя краснеет лицо
01:40
Почему после алкоголя краснеет лицо
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение