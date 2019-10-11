Медики назвали симптомы наступившего микроинфаркта

Эксперты в сфере здравоохранения перечислили основные признаки наступившего микроинфаркта. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет ресурс 00news.ru, обратиться к врачу необходимо, если зафиксированы такие симптомы:

1. слабость и вялость;

2. небольшая повышенная температура тела;

3. озноб;

4. головокружение;

5. боль в области груди.

Микроинфаркт опасен своими осложнениями, среди которых обширный инфаркт и воспалительное поражение серозной оболочки сердца, говорится в процитированном материале.