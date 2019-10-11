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Медики назвали симптомы наступившего микроинфаркта 

Аргументы Недели 4 часа назад
Медики назвали симптомы наступившего микроинфаркта
Фото: Аргументы Недели
Эксперты в сфере здравоохранения перечислили основные признаки наступившего микроинфаркта. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет ресурс 00news.ru, обратиться к врачу необходимо, если зафиксированы такие симптомы:
1. слабость и вялость;
2. небольшая повышенная температура тела;
3. озноб;
4. головокружение;
5. боль в области груди.
Микроинфаркт опасен своими осложнениями, среди которых обширный инфаркт и воспалительное поражение серозной оболочки сердца, говорится в процитированном материале.
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