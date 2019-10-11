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Выяснилось, насколько россияне склонны к ожирению 

Рамблер 5 часов назад
Как сообщает Роспотребнадзор, с 2012 года число людей с лишним весом выросло в 2,3 раза. Таким образом, сейчас ожирение встречается у каждого второго россиянина старше 30 лет.
По мнению ведомства, такие показатели в первую очередь связаны не с покупательской способностью населения, а с неправильным питанием. Как подчеркивает НИИ "Питания и биотехнологии", пища, которую мы употребляем, на 30-50% влияет на развитие не только ожирения, но и диабета, остеопороза, болезней сердечно-сосудистой системы и некоторых форм рака.
Эксперты Роспотребадзора также отметили, что при небольшом лишнем весе продолжительность жизни в среднем сокращается на 3-5 лет, при явном ожирении — до 15 лет. Примерно в двух из трех случаев смерть наступает в результате заболевания, связанного с ожирением и нарушением жирового обмена.
Чтобы побороть избыточный вес, эксперты советуют снизить потребление рафинированных продуктов и фастфуда и увеличить физические нагрузки.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему все люди с возрастом набирают вес.
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