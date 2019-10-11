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Зачем нужны гланды 

Умная 3 часа назад
Зачем нужны гланды
Фото: Умная
О наличии в своем организме гланд — или медицинской терминологией миндалин — человек узнает в раннем детстве. Стоит серьезно простудиться, как гланды тут же опухают, сужая просвет горла. Отечность, болезненность и покраснение миндалин — все эти симптомы сопровождают любую ангину и грипп. Из-за них отношение к гландам сложилось самое негативное. Казалось бы, они причиняют только вред, мешая и без того ослабленному болезнью человеку глотать, а подчас и нормально дышать.
В Советском Союзе с этим «вредительским» органом разбирались быстро. Миндалины просто удаляли, причем, без наркоза. Операция эта была довольно неприятной, но что еще хуже, очень распространенной. В 70-80-ые годы в медицине было принято мнение, что миндалины организму не нужны. Их вырывали «для профилактики» всевозможных простудных заболеваний.

Зачем нужны гланды

Лет 20 назад эта практика была признана ошибочной. Удаление миндалин никоим образом не предупреждает простудных заболеваний. Наоборот, оно открывает инфекции прямой путь в организм человека. Миндалины — это особый парный орган, состоящий из лимфоидной ткани. Последняя выполняет очень важную функцию в организме — она продуцирует клетки, ответственные за иммунитет.
Миндалины даны человеку для защиты от инфекции, которая может попасть в легкие из внешней среды. Когда гланды воспаляются, они вырабатывают большое количество клеток лейкоцитов, защищающих организм от внешнего «агрессора». Более того, этот парный орган выполняет кроветворную функцию. Это очень важно! В гландах буквально производятся клетки, которые формируют нормальный состав крови.
Удаление гланд «в профилактических целях» равносильно удалению части печени. Оба органа нейтрализуют вред, который может быть нанесен организму. Печень нейтрализует токсины, миндалины — вирусы и бактерии. Сейчас уже доказано, что человек с удаленными гландами в 2 раза больше подвержен всевозможным простудным заболеваниям, значительный процент которых протекает с осложнениями.

В каких случаях удалять

Сейчас крайне редко назначают операцию по удалению гланд. Показанием для нее может быть какое-то очень сложное и запущенное заболевание, например, хронический тонзиллит (воспаление миндалин с образованием пробок в их рыхлой поверхности). Но в большинстве случаев медики все-таки предпочитают консервативное, или медикаментозное лечение. Сейчас фармакология достаточно хорошо развита, чтобы справиться с такой проблемой, как воспаленные гланды.
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