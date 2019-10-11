Выяснилось, как побороть особо опасный рак

Ученые из Лондона выяснили, как справиться с особо опасным раком.

Эксперты обнаружили уникальный тип иммунных клеток в тканях молочной железы. Оказалось, что люди со значительным количеством подобных клеток с большей вероятностью выживут, столкнувшись с раком груди.

Исследователи выявили нестандартный подтип гамма-дельта-Т-клеток, присутствие которых связано с ремиссией у пациентов с трижды негативным раком грудной железы.

Каждый год врачи диагностируют около 55 тысяч случаев рака молочной железы, 15% из которых являются трижды негативными. Данный вид опухоли не реагирует на гормональную терапию, а химиотерапия сдерживает его развитие лишь в течение небольшого периода времени.

Медики отмечают, что их открытие поможет в разработке новых методов, приумножающих шансы пациентов на выживание и выздоровление. Для борьбы с опухолями можно искусственно стимулировать выработку гамма-дельта-Т-клеток либо пересаживать их из тканей донора.