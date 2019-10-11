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Выяснилось, как побороть особо опасный рак 

Рамблер 7 часов назад
Ученые из Лондона выяснили, как справиться с особо опасным раком.
Эксперты обнаружили уникальный тип иммунных клеток в тканях молочной железы. Оказалось, что люди со значительным количеством подобных клеток с большей вероятностью выживут, столкнувшись с раком груди.
Исследователи выявили нестандартный подтип гамма-дельта-Т-клеток, присутствие которых связано с ремиссией у пациентов с трижды негативным раком грудной железы.
Каждый год врачи диагностируют около 55 тысяч случаев рака молочной железы, 15% из которых являются трижды негативными. Данный вид опухоли не реагирует на гормональную терапию, а химиотерапия сдерживает его развитие лишь в течение небольшого периода времени.
Медики отмечают, что их открытие поможет в разработке новых методов, приумножающих шансы пациентов на выживание и выздоровление. Для борьбы с опухолями можно искусственно стимулировать выработку гамма-дельта-Т-клеток либо пересаживать их из тканей донора.
Ранее "Рамблер" писал о том, что лекарство от рака груди тяжелой формы прошло успешную проверку.
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Болезни и лекарства , Видео
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