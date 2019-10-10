Исследование: люди едят больше, если обедают с друзьями и семьей

Оказывается, если человек ест один, то предпочитает обычную порцию. Но если к трапезе присоединяется еще кто-то, количество потребляемых калорий заметно увеличивается. Об этом пишет Technology.org.

Исследователи проанализировали рацион людей, которые в большинстве случаев едят в одиночку, и тех, кто принимает пищу в дружественной обстановке.

Выяснилось, что люди с хорошей фигурой и нормальным обменом веществ съедали на 48% больше пищи, находясь в компании, в сравнении с теми, кто питался уединенно. Участники, страдающие ожирением, тоже превышали норму — на 29%.

Предположительно, это связано с древними инстинктами, заложенными во времена охоты наших предков. Это своего рода механизм выживания. Оказавшись в компании, человек на бессознательном уровне ощущает, что следующий прием пищи будет не скоро.

Еще один фактор бесконтрольной трапезы заключается в стремлении к равенству. То есть человек старается съесть не меньше, чем другие, даже если у друзей повышенный аппетит. Специалисты советуют избегать переедания и всегда следить за объемом порций.

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