Россияне рассказали о шизофрениках в окружении

Россияне рассказали о шизофрениках в своем окружении

Ежегодно 10 октября во всем мире отмечают День психического здоровья. Накануне этой даты Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о психических расстройствах и шизофрении, проведенного при поддержке фармацевтической компании «Гедеон Рихтер».

Как показало исследование, россияне хорошо осведомлены о таком заболевании как шизофрения: 20% опрошенных заявили, что владеют информацией о симптомах болезни, еще 70% знают о шизофрении в общих чертах.

При этом, о людях в своем окружении с таким диагнозом знает каждый пятый (20%): у 4% — это родственники, еще 16% знакомы с больными шизофренией лично или знают о таком диагнозе у кого-то из друзей или знакомых.

По словам участников опроса, большинство россиян относятся к людям с психическими расстройствами с сочувствием (38%) и жалостью (34%), особенно старшее поколение (в группе старше 60 лет — это 48% и 39% соответственно).

В то же время, каждый четвертый респондент (26%) сказал, что большинство наших сограждан боятся людей с психическими расстройствами, а каждый пятый (18%) упомянул о недоверии к ним.

Среди проблем, с которыми сталкиваются люди с психическими расстройствами, россияне чаще всего называли: сложности с трудоустройством (40%), обеспечение необходимыми лекарствами (33%), недостаточную квалификацию медицинского персонала (31%), а также негативное отношение со стороны общества (31%).

Респонденты, указавшие наличие родственников с диагнозом шизофрения, на первое место поставили сложности с лекарствами (45%).

Наиболее характерными признаками шизофрении, по мнению ответивших (вопрос задавался только информированным о болезни), являются сильные перемены настроения (29%), раздвоение личности (27%) и галлюцинации (17%).

При этом образ пациента с шизофренией достаточно противоречив: с одной стороны, его видят в негативном свете как несущего угрозу, с другой стороны — как слабого, требующего внимания. Чаще всего информированные о болезни респонденты называли такие эпитеты, как «непостоянный» (34%), «опасный» (28%), «уязвимый» (24%) и «недоверчивый» (23%).

Барьером для обращения за психиатрической помощью со стороны родственников или знакомых человека с явными признаками шизофрении, по мнению 38% ответивших на вопрос, является страх огласки — они опасаются, что в случае визита к врачу о болезни узнают знакомые. Еще 29% считают, что родственники боятся отправки больного шизофренией в интернат или больницу.

К числу основных препятствий можно также отнести недоверие к врачам-психиатрам и отсутствие уверенности в том, что медицина в состоянии помочь (по 20%).