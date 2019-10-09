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Болезни, которые часто путают с ВСД 

Рамблер 3 часа назад
Многие россияне любят заниматься самолечением и ставить себе диагнозы. Однако очень часто то, что пишут в Сети, оказывается неправдой. Одним из самых популярных заболеваний, которые люди ставят себе неправильно, является ВСД. Вегетососудистую дистонию очень часто путают с другими болезнями.
Дело в том, что ВСД — очень таинственное расстройство, синдромы которого размыты. Кроме того, такого синдрома нет в классификации международных болезней, поэтому ставят его только в России. "Рамблер" рассказывает, у каких заболеваний симптомы точно такие же, как у ВСД.

Ипохондрическое расстройство

Это — психологическое заболевание, при котором человек уверен в своей болезни. Он замечает у себя симптомы и настаивает на том, что неизлечимо болен, а его жизнь в опасности. При этом, все его анализы могут быть в порядке. Очень часто ипохондрия сопровождается депрессией и стрессом, а нагрузка на организм превращается в настоящие симптомы — головокружение, боль в груди, тошнота, головная боль и другие.

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Вздутие, диарею и расстройство кишечника тоже любят причислять к синдромам ВСД. Как правило, от СРК страдают люди 30-40 лет. К его симптомам относят постоянные боли в животе, которые пропадают после того, как человек сходит в туалет. Пациент может страдать как от диареи, так и от запора. СРК чаще всего появляется из-за стресса, психических заболеваний или дизбактериоза. Лечат его правильным питанием и успокоительными.

Фибромиалгия

Это заболевание представляет собой комплексное расстройство с мышечной болью, депрессией, нарушением сна и усталостью. Основной симптом связывают с неприятными ощущениями, которые могут продолжаться у больного на протяжении трех месяцев. Как правило пациенты говорят, что у них болит все тело, или они просто чувствуют себя простуженными. Чаще всего фибромиалгия включает в себя ряд неприятных ощущений, которые связаны не только с физическим состоянием человека, но и психологическим.
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Болезни и лекарства , Видео
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