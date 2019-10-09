Врачи назвали признаки опасных болезней

Врачи назвали признаки, указывающие на опасные болезни

Медицинский портал«МедикФорум», опираясь на данные врачей, опубликовал список признаков, по которым можно определить наличие опасной болезни. Состояние организма можно определить по кожным покровам, так как именно кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.

Так, на диабет могут указывать коричневые, слегка приподнятые над поверхностью пятна на шее, а точечные кровоизлияния на голени признак такого тяжелого сосудистого воспаления как васкулит.

Болезни печени, которая ответственна за детокс, а также за снабжение органов питательными веществами, могут проявлять по разному. Гепатит или заболевания желчного пузыря, приводят к желтухе — желтеют и кожа, и глазные яблоки. Жировое перерождение печени, гепатит и цирроз способствуют появлению сосудистых звездочек — но не на лице, а в основном на верхней части тела и на участке брюшной полости. Небольшие желтоватые узелки на коже век — Ксантелазмы — являются сигналом нарушения липидного обмена.

Особенно часто вызывают изменения в состоянии кожи болезни кишечник. Например, при бактериальных кишечных инфекциях, болезни Крона или язвенном колите могут возникать красные и болезненные пятна на голенях. Пишет «МедикФорум». Ранее «ФедералПресс» писал, что врачи порекомендовали не злоупотреблять витамином C в холодную погоду.