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Малышева назвала профессии, приводящие к инсульту 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Малышева назвала профессии, приводящие к инсульту
Фото: Вечерняя Москва
Телеведущая и врач Елена Малышева сказала, что кассиры, электрики, водители, повара и телефонные операторы больше всех рискуют пострадать от инсульта. Об этом она заявила в программе «Жить здорово» на Первом канале.
— Эти люди работают много и чаще всего не следят за собой и здоровьем. Ответственность ежесекундная, кто-то все время давит сверху, монотонность при высочайшей ответственности и постоянном давлении сверху дает стресс,
— сказала Малышева.
Ее соведуший Дмитрий Шубин рассказал, что в основе инсульта лежат проблемы с сосудами. Наиболее часто, до 90 процентов случаев, встречается ишемический инсульт, который связан с образованием тромба. В результате часть мозга перестает получать кровь и кислород. Это может привести к гибели человека или инвалидности.
Малышева отметила, что все инсульты связаны с высоким артериальным давлением и нарушениями сердечного ритма. По ее словам, вероятность инсульта вырастает на 30 процентов при рабочем дне в 10 часов на протяжении года.
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Болезни и лекарства , Елена Малышева , Дмитрий Шубин
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