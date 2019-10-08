Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы симптомы приближения сердечного приступа 

News.ru 6 часов назад
Названы симптомы приближения сердечного приступа
Фото: News.ru
90% женщин в определенный период жизни имеют один или несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли врачи Американской ассоциации кардиологов.
По их данным, почти 80% этих недугов можно предотвратить. Для этого необходимо уметь вовремя распознавать опасное состояние. По словам медиков, о приближении сердечного приступа может говорить боль и дискомфорт в груди и спине, а также одышка. Кроме того, могут возникнуть и неспецифические признаки, такие как ощущение переполненного желудка и тошнота. Особенно часто они наблюдаются у женщин.
Может без причины возникнуть ощущение, что желудок как будто переполнен. Также признаком надвигающегося сердечного приступа может быть тошнота, — пояснили кардиологи.
Для этого, чтобы предупредить приступ, следует уделять внимание своему здоровью, полноценно питаться и спать не менее восьми часов в сутки, передает «Российская газета».
Ранее News.ru писал, что международная группа ученых доказала смертельную опасность так называемой позы дачника — когда человек сидит на корточках или сильно согнув спину, наклоняет голову. Проведённые исследования показали, что долгое пребывание в таком положении вызывает нарушение кровотока, что в конечном итоге может привести к инсульту или сердечному приступу.
Чем опасны лекарства от бессонницы
News.ru: последние новости
Профессор назвал способы борьбы с высоким давлением без лекарств Профессор назвал способы борьбы с высоким давлением без лекарств Психолог: от депрессии будет страдать каждый пятый житель планеты Психолог: от депрессии будет страдать каждый пятый житель планеты Астму предлагают лечить по-новому Астму предлагают лечить по-новому
Комментарии
Болезни и лекарства , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три симптома, говорящих о проблемах с печенью
Доктор дал рекомендации по защите от простуды
Доктор дал рекомендации по защите от простуды
Врач-диетолог рассказал о правильном питании осенью
Врач-диетолог рассказал о правильном питании осенью
Найдено лекарство против болезни Альцгеймера
Найдено лекарство против болезни Альцгеймера
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали4
Видео
Как понять, что у вас аритмия
08:45
Как понять, что у вас аритмия
ЗОЖ
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
03:28
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
Новости
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
05:35
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
Болезни и лекарства Новости
Лекарства, которые спасут вам жизнь
20:23
Лекарства, которые спасут вам жизнь
ЗОЖ
Почему электронные сигареты убивают
00:32
Почему электронные сигареты убивают
Болезни и лекарства
Почему после алкоголя краснеет лицо
01:40
Почему после алкоголя краснеет лицо
Болезни и лекарства
Выяснилось, как россияне относятся к прививкам
00:25
Выяснилось, как россияне относятся к прививкам
Болезни и лекарства
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле
02:56
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле
Новости
Когда не стоит верить в диагноз «рак»
09:57
Когда не стоит верить в диагноз «рак»
Новости
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение