Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Он отметил, что для обнаружения факторов риска на теле человека нет необходимости делать специальные анализы. Поэтому на приеме врач всегда должен внимательно осмотреть пациента.

Медик сообщил, что сначала нужно осмотреть кожу. Ее сухость, зуд, черный акантоз и темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью могут свидетельствовать о наличии злокачественной опухоли. В частности, эти признаки могут сигнализировать о раке желудка.

Кроме того, по утверждению специалиста, нужно оценить состояние ногтевой пластины.

"По ногтям можно увидеть и меланому. Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили", — пояснил Мясников.

Еще врач отнес к признакам онкологических заболеваний плохое заживление ран, избыточный рост волос на лице у женщин и папилломы.