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Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов 

Российская Газета + ещё 1 22 минуты назад
Ученые выяснили, как на развитие рака влияют грибы
Фото: Российская Газета
Регулярное употребление в пищу грибов снижает риск появления рака простаты, что становится особенно заметно в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Университета Тохоку (Япония), в течение долгого времени наблюдавшие за состоянием здоровья почти 36,5 тысячи мужчин, сообщается на сайте вуза.
В долгосрочное когортное исследование были включены японцы в возрасте от 40 до 79 лет, проживающие в префектурах Мияги и Осака. Наблюдение за ними началось в 1990 и 1994 годах, а закончилось в 2014-м и 2008-м соответственно. Мужчин попросили регулярно заполнять анкету, куда были включены вопросы о рационе питания, в том числе о наличии в нем грибов, а также о физической активности, вредных привычках (курение и употребление алкоголя), образовании, семье, истории болезней.
Статистический анализ данных (с использованием модели пропорциональных рисков Кокса) показал, что регулярное употребление грибов было связано с более низким риском возникновения рака простаты независимо от того, сколько фруктов и овощей, мяса или молочных продуктов входило в рацион.
Из общего числа участников 3,3 процента заболели раком предстательной железы в течение периода наблюдения. Те, кто употреблял грибы один или два раза в неделю, имели на 8 процентов меньший риск развития этого заболевания, чем те, кто ел грибы менее регулярно.
По словам ведущего автора исследования, доцента кафедры эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Университета Тохоку Шу Чжана, "грибы являются хорошим источником витаминов, минералов и антиоксидантов, особенно L-эрготионеина". Он, говорят ученые, смягчает окислительный стресс и клеточный дисбаланс, возникающий в результате неправильного питания и нездорового образа жизни, а также воздействия токсинов из окружающей среды, которые могут привести к хроническому воспалению.
Среднее потребление грибов среди участников исследования составило 7,6 грамма в день, поэтому даже небольшое увеличение их доли в рационе может принести ощутимую пользу для здоровья в будущем.
— Хотя наше исследование показывает, что регулярное употребление грибов может снизить риск рака простаты, мы также хотим подчеркнуть, что правильное и сбалансированное питание гораздо важнее, чем заполнение вашей продуктовой корзины грибами, — подчеркнул Шу Чжан.
Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в International Journal of Cancer.
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Болезни и лекарства , Новости
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