Навязчивый пациент башкирского травмпункта довел врача до рукоприкладства

В больнице башкирского Ишимбая пациенту с атеромой (воспалением сальной железы) на шее отказались делать перевязку. Врачи травмпункта отправляли мужчину в поликлинику, он спорил и снимал перебранку на телефон. Когда больной начал предъявлять претензии хирургу, тот его ударил. Пациент заявил, что от врача несет перегаром.

Видеозаписи посещения больницы житель Ишимбая выложил во «ВКонтакте». На первом видео он общается с двумя женщинами в медицинской форме. По словам Агапова, за день до этого ему обработали рану и установили дренаж, сказав сделать перевязку по месту жительства.

Он доехал на поезде до Ишимбая и обратился в больницу. В травмпункте ему отказали, заявив, что перевязка — это плановая процедура.

На видео пациент несколько раз спрашивает: «Вы отказываетесь меня принять?». Врач советует ему прийти на следующий день в поликлинику.

«Завтра суббота, а вдруг у меня заражение пойдет?» — возражает больной.

Врач на это говорит, что в приемном покое занимаются экстренными случаями, а перевязки не делают.

На втором видео пациент спорит с мужчиной в одежде хирурга. Во время съемки тот, по словам пациента, ударил его «в шею и в глаз». Врач заявил, что мужчина его провоцировал. Пациент попросил находившихся рядом жену и мать вызвать полицию. Также больной заявил, что от врача несет перегаром.

По данным группы «Черно-белый список Салават» во «ВКонтакте», инцидент произошел 4 октября. Пользователи разделились на два лагеря, одни поддержали врачей, напомнив, что травмпункт, действительно, место для экстренных больных, и отметив, что пациент ведет слишком нагло. Другие вспомнили, что врачи обязаны помочь человеку несмотря ни на что. И вместо заполнения бумаг, могли перемотать шею мужчине, который ехал из соседнего населенного пункта.