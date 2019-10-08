6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа, которые не соответствуют действительности

По данным Американского центра по контролю и профилактике заболеваний, каждый год пик вспышки гриппа приходится на период с декабря по февраль. Однако активность вируса начинается еще в октябре и длится до конца мая.

На сегодняшний день лучшим и единственным способом защититься от этого заболевания является ежегодная прививка.

Несмотря на свою эффективность, ежегодная вакцинация против гриппа уже обросла множеством мифов. Мы постараемся развенчать самые популярные из них.

Миф N° 1

Разовая прививка от гриппа дает пожизненный иммунитет

Это, пожалуй, одно из самых распространенных заблуждений. Длительность иммунитета после прививки от гриппа относительно невелика и составляет лишь 6-12 месяцев со дня введения. Поэтому, если нет противопоказаний к вакцинации, прививку желательно делать ежегодно.

Кроме того, не стоит забывать, что у вируса гриппа существует огромное количество подвидов, которые называются штаммами. Так, ежегодно вирус мутирует и рождается новый штамм, который обладает только ему присущими специфическими свойствами. Эффективный иммунитет сохраняется только к конкретному штамму вируса. Поэтому каждый год вакцины против гриппа меняются и включают в себя штамм вируса, актуальный именно на грядущий сезон. Без прививки он способен вызвать заболевание даже у тех, кто переболел гриппом не более года назад.

Поэтому каждый год иммунологи разрабатывают особую вакцину с учетом грядущей именно в этом сезоне разновидности вируса. Следовательно, каждый год необходимо прививаться заново.

Миф N° 2

Прививаться необходимо в разгар эпидемии

Еще одно широко распространенное заблуждение, что грипп является исключительно зимней болезнью, тогда как сезон этого заболевания, по данным Всемирной организации здравоохранения , как правило, длится с октября по май.

Не многие знают, но наш иммунитет к заболеваниям вырабатывается не сразу, а через 1-2 недели после вакцинации. Именно это время требуется для выработки антител, благодаря которым укрепляется иммунитет и повышается устойчивость к заболеваниям. Поэтому и прививку желательно делать заранее, например в октябре.

Однако, если случится так, что по каким-то причинам вы не успеете сделать этого до пика активности гриппа, никогда не поздно поставить прививку на подъеме заболевания. Прививка, сделанная даже в январе, станет эффективным средством по предотвращению гриппа и поможет вам оградить себя и близких от этого заболевания.

Миф N° 3

Прививки от гриппа малоэффективны и бесполезны

Несмотря на то что прививка от гриппа не обладает стопроцентной эффективностью, как показывает практика, вакцина работает в 60-70% случаев. Каждый год, разрабатывая новую вакцину, иммунологи выбирают те штаммы гриппа, появление которых в новом сезоне они считают наиболее вероятным. От того, насколько точен выбор, напрямую зависит и эффективность вакцины.

Кроме того, многое зависит и от состояния иммунной системы конкретного человека. Например, у пожилых людей иммунитет зачастую ослаблен, соответственно, и риск заболевания выше. Случается, что гриппом заболевают даже после того, как сформировался иммунитет. Но привитые люди переносят грипп гораздо легче непривитых и, что самое главное, без осложнений.

Миф N° 4

После вакцинации человек на короткое время становится разносчиком инфекции

Привитый человек не является источником инфекции. Прививка может вызвать иммунную реакцию организма, напоминающую облегченные симптомы болезни, такие как боль в мышцах или невысокая температура.

Однако при этом вакцина не содержит самого вируса, в нее входят только его фрагменты — специфические участки оболочки, которые не способны к размножению. Соответственно, прививка никак не может стать причиной болезни.

Миф N° 5

Прививка от гриппа противопоказана во время беременности

Многие абсолютно безосновательно считают, что прививка от гриппа вызывает пороки развития плода и поэтому противопоказана во время беременности. Однако этому нет ни одного научного доказательства. Кроме того, беременные женщины особенно уязвимы и находятся в группе риска, поэтому в их случае вакцинация не просто безопасна, но и крайне необходима.

Деактивированная вакцина от гриппа абсолютна безвредна для будущего малыша, чего, к сожалению, нельзя сказать о самом заболевании.

Грипп, перенесенный женщиной в первом триместре беременности, может грозить плоду серьезными нарушениями и повышать риск прерывания беременности.

Во втором и третьем триместрах беременности грипп ставит под угрозу не только жизнь ребенка, но и жизнь будущей мамы. Поэтому, если вы ждете малыша и не успели привиться от гриппа заранее, врачи рекомендуют делать это начиная с 14-й недели беременности после консультации с наблюдающим вас врачом. Исследование показало, что вакцинация женщины во время беременности помогает защитить ребенка от гриппа на несколько первых месяцах жизни

Миф N° 6

Прививка от гриппа противопоказана детям

Прививка от гриппа не рекомендована младенцам до 6 месяцев. Считается, что в этом возрасте они маловосприимчивы к вирусу гриппа, так как получили иммунитет от матери, через плаценту и грудное молоко. Однако уже к 6 месяцам естественная защита организма полностью утрачивается и малыш становится абсолютно беззащитным перед этим заболеванием.

На сегодняшний день существуют вакцины, которые позволяют прививать детей от гриппа начиная с 6 месяцев. В случае, если вы ни разу не прививали своего ребенка от гриппа, ему понадобится ввести две дозы вакцины. Между первой и второй вакцинациями должен пройти месяц. Однако следует заметить, что две дозы вакцины с промежутком в один месяц вводятся только в первый год вакцинации.

Далее прививка ставится только раз в год. Она помогает организму образовывать так называемые иммунологические клетки памяти, которые постепенно укрепляют иммунитет. Как и в случае со взрослыми, прививку лучше всего делать в октябре, чтобы дать организму время на выработку иммунитета.