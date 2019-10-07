Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему смазывание ожога маслом может навредить здоровью 

Умная 51 минуту назад
Почему смазывание ожога маслом вредит здоровью
Фото: Умная
Ожог — это разновидность повреждения как кожного покрова, так и мягких тканей человека. Он может быть вызван воздействием высоких температур или соприкосновением с химическими веществами. Выделяют несколько степеней повреждения. Даже небольшие ожоги очень болезненны. Чтобы уменьшить страдания человека и свести к минимуму последствия такой травмы, нужно знать правила по оказанию первой помощи. Неправильные действия легко могут усугубить ситуацию и продлить страдания.

Первая помощь

Ни в коем случае нельзя смазывать термические повреждения маслом. Образовавшаяся пленка не даст телу остывать. А это первая задача при ожогах. Именно устранение причины и понижение температуры кожи является смыслом доврачебной помощи, которую можно оказать пострадавшему. Остудить обожженный участок можно холодной проточной водой. При ожогах кипятком, огнем или раскаленными предметами это является самым правильным способом повысить теплоотдачу кожи.
Только после этого можно применять специальные противоожоговые медицинские препараты. Их действие направлено на дезинфекцию и обезболивание участка поврежденной кожи. С небольшим повреждением можно справиться, не прибегая к помощи врача. Со сложными ожогами нужно обращаться в стационар.

Когда пораженный участок запрещается промывать водой?

Очень осторожно относитесь к химическим ожогам. Например, место повреждения кожи негашеной известью ни в коем случае нельзя мочить. То же относится к органическим соединениям алюминия. При малейшем контакте с водой эти вещества становятся в несколько раз активней.
Для начала нужно очистить участок кожи от вещества. Это лучше делать ватным тампоном или мягкой марлей, смоченными в растительном масле. Когда химическое вещество удалено из раны, ее необходимо обработать 5%-ным раствором уксусной или лимонной кислоты. Ожог после контакта с соединениями алюминия можно обработать неэтилированным бензином или керосином. А после попадания фенола на тело человека, нужно смывать его остатки 4%-ным этиловым спиртом. Не менее опасна фосфорная кислота. После ее попадания на кожу сразу же удалите кусочки фосфора и промойте поврежденный участок 5%-ным раствором медного сульфата или марганцовки.
Популярные лекарства оказались канцерогенами
Умная: последние новости
Что может вызвать «стрельбу» в ушах у человека Что может вызвать «стрельбу» в ушах у человека Что является причиной появления икоты у человека Что является причиной появления икоты у человека Панические атаки у человека: из-за чего они возникают Панические атаки у человека: из-за чего они возникают
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России введут электронные медицинские карты
В России введут электронные медицинские карты
Мужчина четыре года прожил с пинцетом в пенисе
Мужчина четыре года прожил с пинцетом в пенисе1
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле4
Когда не стоит верить в диагноз «рак»
Когда не стоит верить в диагноз «рак»2
Ученые придумали замену антибиотикам
Ученые придумали замену антибиотикам
Видео
Выяснилось, как россияне относятся к прививкам
00:25
Выяснилось, как россияне относятся к прививкам
Болезни и лекарства
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле
02:56
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле
Новости
Когда не стоит верить в диагноз «рак»
09:57
Когда не стоит верить в диагноз «рак»
Новости
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
5 признаков плохой работы почек
09:37
5 признаков плохой работы почек
Болезни и лекарства
Как слезть с лекарств от бессонницы
01:54
Как слезть с лекарств от бессонницы
ЗОЖ
Как защищаться от гриппа в этом году
01:08
Как защищаться от гриппа в этом году
Болезни и лекарства
Стали известны самые здоровые регионы России
00:46
Стали известны самые здоровые регионы России
ЗОЖ
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Популярные лекарства оказались канцерогенами
02:31
Популярные лекарства оказались канцерогенами
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение