Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа болезнь, которая грозит каждому пятому человеку 

Ferra.ru + ещё 2 6 часов назад
Названа болезнь, грозящая каждому пятому человеку
Фото: Ferra.ru
От депрессии страдают почти 350 млн человек по всей земле. И их число растёт настолько быстро, что к середине XXI века каждый пятый землянин рискует оказаться в числе заболевших.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как пишут журналисты, у 50% больных по всему миру депрессия не диагностирована, потому что большинство просто не обращаются за медицинской помощью.
Опрошенные изданием эксперты уточняют, что депрессия существует и как культурное явление, и как медицинский диагноз. Первый вид расстройства, по сути, нормальная реакция на жизненные неудачи. А вот второй — уже биохимическое расстройство с генетическим компонентом и влиянием ранней среды. Эти два явления следует различать.
Одна из экспертов отмечает, что в странах СНГ истинную депрессию часто игнорируют, поэтому уместно говорить о недодиагностированности населения.
«Если на Западе реальной депрессии меньше, чем соответствующих диагнозов, у нас скорее всё ровно наоборот»,
— говорит специалист.
Что чувствует человек за несколько минут до смерти
Ferra.ru: последние новости
Учёные озвучили все заболевания, которые вызывает вейпинг Учёные озвучили все заболевания, которые вызывает вейпинг “Умная” одежда поможет спасать человеческие жизни “Умная” одежда поможет спасать человеческие жизни Хирургические операции признали лучшим способ лечить тяжёлую депрессию Хирургические операции признали лучшим способ лечить тяжёлую депрессию
Комментарии
Болезни и лекарства , ВОЗ , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы методы борьбы с высоким давлением
Названы методы борьбы с высоким давлением1
Почему полезно спать в холодной комнате
Почему полезно спать в холодной комнате10
Петрушка, лук, рыба: как они разрушают суставы
Петрушка, лук, рыба: как они разрушают суставы8
Астму предлагают лечить по-новому
Астму предлагают лечить по-новому1
Почему холодные ноги и руки — плохой знак
Почему холодные ноги и руки — плохой знак1
Видео
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Стали известны самые здоровые регионы России
00:46
Стали известны самые здоровые регионы России
ЗОЖ
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Популярные лекарства оказались канцерогенами
02:31
Популярные лекарства оказались канцерогенами
Новости
Как не подцепить гепатит от близкого человека
03:10
Как не подцепить гепатит от близкого человека
ЗОЖ
Как аллергия провоцирует болезни сердца
05:50
Как аллергия провоцирует болезни сердца
Наука Болезни и лекарства
Что чувствует человек за несколько минут до смерти
04:17
Что чувствует человек за несколько минут до смерти
Наука
Главные предвестники инсульта
03:19
Главные предвестники инсульта
Болезни и лекарства ЗОЖ
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
03:24
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
Новости
Избавит ли липосакция от диабета
03:15
Избавит ли липосакция от диабета
Наука ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение