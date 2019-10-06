Названа болезнь, грозящая каждому пятому человеку

Названа болезнь, которая грозит каждому пятому человеку

От депрессии страдают почти 350 млн человек по всей земле. И их число растёт настолько быстро, что к середине XXI века каждый пятый землянин рискует оказаться в числе заболевших.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как пишут журналисты, у 50% больных по всему миру депрессия не диагностирована, потому что большинство просто не обращаются за медицинской помощью.

Опрошенные изданием эксперты уточняют, что депрессия существует и как культурное явление, и как медицинский диагноз. Первый вид расстройства, по сути, нормальная реакция на жизненные неудачи. А вот второй — уже биохимическое расстройство с генетическим компонентом и влиянием ранней среды. Эти два явления следует различать.

Одна из экспертов отмечает, что в странах СНГ истинную депрессию часто игнорируют, поэтому уместно говорить о недодиагностированности населения.

«Если на Западе реальной депрессии меньше, чем соответствующих диагнозов, у нас скорее всё ровно наоборот»,

— говорит специалист.