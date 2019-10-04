Мужчина 29 лет ел консервы из-за редкой болезни

Редкая болезнь заставила мужчину 29 лет питаться консервами

32-летний англичанин Колстон Хьюгс уже больше 29 лет не может есть приготовленную пищу из-за расстройства избирательного питания.

По словам мужчины, ему моментально становится плохо от вида, запаха и текстуры продуктов, прошедших термическую обработку. С раннего детства его тошнило, как только он пытался съесть приготовленную еду. Школьные обеды он отдавал сестре, а сам постоянно ходил голодным. Преимущественно Хьюгс питался тостами, спагетти из банки, консервами, кукурузными хлопьями и снеками.

Только два года назад британец решил обратиться к врачу. Поначалу медики подозревали у него синдром дефицита внимания и гиперактивности, но о его "диете" не сказали ни слова и направили мужчину к психиатру. Там у Хьюгса диагностировали расстройство избирательного питания, но продолжать лечение он не стал, поскольку считает врачей в своем городе недостаточно компетентными.

Мужчина по сей день страдает от своих вкусовых предпочтений, но старается поддерживать здоровый вес и не пренебрегать физической активностью.

Хьюгс работает водителем и доставляет еду. Он женат, в браке у мужчины родилось четверо детей. Недавно выяснилось, что у его трехлетней дочери Холли также проявляются симптомы расстройства избирательного питания, что очень беспокоит Хьюгса.