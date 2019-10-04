Врач рассказала, кто больше всех подвержен гриппу с осложнениями

Главный врач американской клиниги Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказала, что легче всего подхватить грипп с осложнениями беременным женщинам, пожилым людям, астматикам, диабетикам и курильщикам.

По словам медика, в группе риска находятся все люди с ослабленным иммунитетом, именно поэтому им нужно получать вакцину от гриппа как можно скорее.

Насир призвала к ежегодным прививкам от гриппа, которые в США рекомендованы детям с шести месяцев. Врач отметила, что нынешний сезон будет куда более суровым, чем предыдущий:

"Это не категорично и может измениться, но мы всегда должны быть готовы к худшему".

По официальным данным, ежегодно гриппом заболевают миллионы жителей США, десятки тысяч из них погибают. Самым тяжелым за последние 10 лет стал сезон 2017-1018 года, а самым продолжительным сезон 2018-2019 года — в этот период повышенная активность вируса продержалась 21 неделю.