Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач рассказала, кто больше всех подвержен гриппу с осложнениями 

Рамблер 3 часа назад
Главный врач американской клиниги Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказала, что легче всего подхватить грипп с осложнениями беременным женщинам, пожилым людям, астматикам, диабетикам и курильщикам.
По словам медика, в группе риска находятся все люди с ослабленным иммунитетом, именно поэтому им нужно получать вакцину от гриппа как можно скорее.
Насир призвала к ежегодным прививкам от гриппа, которые в США рекомендованы детям с шести месяцев. Врач отметила, что нынешний сезон будет куда более суровым, чем предыдущий:
"Это не категорично и может измениться, но мы всегда должны быть готовы к худшему".
По официальным данным, ежегодно гриппом заболевают миллионы жителей США, десятки тысяч из них погибают. Самым тяжелым за последние 10 лет стал сезон 2017-1018 года, а самым продолжительным сезон 2018-2019 года — в этот период повышенная активность вируса продержалась 21 неделю.
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
5 признаков плохой работы почек
5 признаков плохой работы почек
Почему врачи считают однушки вредными для здоровья
Почему врачи считают однушки вредными для здоровья
Почему раком болеют даже зожники
Почему раком болеют даже зожники
Назван способ уберечь печень
Назван способ уберечь печень1
Видео
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Стали известны самые здоровые регионы России
00:46
Стали известны самые здоровые регионы России
ЗОЖ
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Как не подцепить гепатит от близкого человека
03:10
Как не подцепить гепатит от близкого человека
ЗОЖ Болезни и лекарства
Как аллергия провоцирует болезни сердца
05:50
Как аллергия провоцирует болезни сердца
Наука Болезни и лекарства
Что чувствует человек за несколько минут до смерти
04:17
Что чувствует человек за несколько минут до смерти
Наука
Главные предвестники инсульта
03:19
Главные предвестники инсульта
Болезни и лекарства ЗОЖ
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
03:24
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
Новости
Избавит ли липосакция от диабета
03:15
Избавит ли липосакция от диабета
Наука ЗОЖ
Спасает ли от гриппа маска
01:26
Спасает ли от гриппа маска
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение