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Женщина приняла рак за бородавку и осталась с дырой в пятке 

Lenta.ru 1 час назад
Женщина приняла рак за бородавку
Фото: Rachel Solvason
Жительница английского графства Вустершир слишком долго считала раковую опухоль бородавкой и не получила своевременного лечения. Об этом сообщает издание The Mirror.
Летом 2016 года 40-летняя Рэйчел Солвэйсон (Rachel Solvason) начала жаловаться на боль в левой пятке. Через некоторое время на ноге появилась небольное новообразование, похожее на бородавку. Женщина обратилась к терапевту, однако врач не смог определить причину недуга. Британка мазала «бородавку» безрецептурным кремом и надеялась, что она сама пройдет.
Спустя полгода после того, как Солвэйсон впервые почувствовала боль в ноге, ее направили в больницу для проведения биопсии. По результатам анализа ей был поставили диагноз злокачественная меланома — рак кожи.
Хирургам пришлось удалить всю пораженную опухолью ткань. В итоге у женщины осталась большая дыра в пятке.
После операции Солвэйсон обнаружила похожее новообразование в паху. Сначала доктора думали, что это киста, но в начале 2018 года анализы показали, что это тоже меланома.
Летом 2018 года меланома вновь поразила ее ногу. Затем при помощи КТ и МРТ доктора нашли раковые опухоли в ее легких и желудке. Если последнюю можно было удалить хирургически, то из-за новообразования в легких ей пришлось пройти курс иммунотерапии.
Сейчас Солвэйсон в ремиссии, однако каждый месяц проходит лечение, так как существует вероятность, что меланома вернется.
Женщина не сдается, рассказывает свою историю в СМИ, чтобы люди больше знали о симптомах смертельно опасного заболевания, и собирает деньги в помощь раковым больным. Британка отметила, что самое сложное в борьбе с болезнью — рассказывать близким о том, что у нее нашли новую опухоль.
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