Какое генетическое отклонение есть у 30% русских

Какая генетическая особенность есть у 30% русских

Генетики считают, что некоторые болезни напрямую связаны с национальной принадлежностью человека. Так например, на Кавказе и в Средней Азии чаще болеют раком желудка, а в Австралии — раком кожи. У некоторых древних народов также встречаются редкие болезни, но есть ли медицинская особенность, присущая именно русским людям?

Так, специалисты заметили, что у русских чаще других встречается одна генетическая характеристика — гиполактазия.

Эта особенность встречается примерно у 30% людей русской национальности. У организма не хватает лактазы — фермента, который способствующего нормальной усваиваемости молока, рассказала старший научный сотрудник лаборатории анализа генома Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН , кандидат биологических наук Светлана Боринская.

По ее словам, в древности лактаза существовала только в организме детей до пяти лет. Такое случалось еще и потому, что людям просто не хватало молока, его не пили и фермент не вырабатывался.

С развитием скотоводства молоко стало более доступным, а за столетия произошла мутация, которая позволила людям вырабатывать больше фермента.

Специалисты считают, что у русских такая особенность встречается чаще, чем у европейцев, потому что в России в промышленных масштабах молоко стали производить гораздо позже.

Причем это отклонение не стоит считать болезнью. Важно понимать, что если человек с гиполактазией будет употреблять свежее молоко и сливки, он станет испытывать пищеварительные проблемы различной тяжести.