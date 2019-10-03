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Какая генетическая особенность есть у 30% русских 

Рамблер 6 часов назад
Какое генетическое отклонение есть у 30% русских
Фото: depositphotos.com
Генетики считают, что некоторые болезни напрямую связаны с национальной принадлежностью человека. Так например, на Кавказе и в Средней Азии чаще болеют раком желудка, а в Австралии — раком кожи. У некоторых древних народов также встречаются редкие болезни, но есть ли медицинская особенность, присущая именно русским людям?
Так, специалисты заметили, что у русских чаще других встречается одна генетическая характеристика — гиполактазия.
Эта особенность встречается примерно у 30% людей русской национальности. У организма не хватает лактазы — фермента, который способствующего нормальной усваиваемости молока, рассказала старший научный сотрудник лаборатории анализа генома Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, кандидат биологических наук Светлана Боринская.
По ее словам, в древности лактаза существовала только в организме детей до пяти лет. Такое случалось еще и потому, что людям просто не хватало молока, его не пили и фермент не вырабатывался.
С развитием скотоводства молоко стало более доступным, а за столетия произошла мутация, которая позволила людям вырабатывать больше фермента.
Специалисты считают, что у русских такая особенность встречается чаще, чем у европейцев, потому что в России в промышленных масштабах молоко стали производить гораздо позже.
Причем это отклонение не стоит считать болезнью. Важно понимать, что если человек с гиполактазией будет употреблять свежее молоко и сливки, он станет испытывать пищеварительные проблемы различной тяжести.
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Болезни и лекарства , РАН
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