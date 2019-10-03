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Ученые нашли причину смертельного рака крови 

Рамблер 3 часа назад
Ученые нашли причину смертельного рака крови
Фото: depositphotos.com
Американские исследователи обнаружили мутацию двух дефектных клеток, которая становится причиной острого миелоидного лейкоза (ОМЛ).
По словам профессора Адриана Крейнера, к ОМЛ приводят мутации генов генов IDH2 и SRSF2. Именно они препятствуют созреванию клеток костного мозга в эритроциты и лейкоциты, в которых нуждается пациент для борьбы с раком. В данный момент ученые пытаются изобрести новое средство для лечения рака крови.
До этого исследования эксперты предполагали, что гены IDH2 и SRSF2 влияют лишь на симптомы рака. Однако сейчас выяснилось, что данные гены ответственны за причину возникновения заболевания. Крейнер также добавил, что теперь врачи смогут вмешаться в процесс и попытаться остановить развитие болезни.
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