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Мать увидела на снимке сына смертельную болезнь 

Lenta.ru + ещё 7 5 часов назад
Мать увидела на снимке сына смертельную болезнь
Фото: Lenta.ru
Жительница английского графства Норфолк обнаружила на фотографии сына признак смертельно опасного заболевания и спасла ему жизнь. Об этом сообщает таблоид The Sun.
33-летняя Стейси Деклерк (Stacey DeClerk) рассматривала снимки шестимесячного сына по имени Броуди (Brody) и заметила в его правом зрачке странный белый отблеск. Взволнованная мать принялась искать этому объяснение в сети.
«Все сводилось к раку, но я продолжала искать другие версии, — признается она. — Мне просто не хотелось в это верить. Тогда я решила, что это обычное отражение в сетчатке глаза».
Деклерк отвела Броуди врачу, когда мальчик стал хуже видеть. В больнице города Норидж ребенка отправили на анализы и УЗИ глаза. По результатам осмотра медики предположили, что у пациента ретинобластома — злокачественная опухоль сетчатки глаза. Спустя неделю доктора сделали рентген, который подтвердил диагноз.
Врачи предупредили, что у Броуди опасная стадия болезни. Вероятность, что глаз придется удалить, составляла 60 процентов. В качестве альтернативы лечения хирурги предложили стандартную или внутриартериальную химиотерапию.
«Мы решили, что не стоит подвергать его обычной химиотерапии», — отметила Деклерк.
Больного ребенка направили в лондонскую больницу и провели три сеанса внутриартериальной химиотерапии. Во время третьей процедуры у Броуди участилось сердцебиение, но медикам удалось стабилизировать его состояние. В результате лечения мальчик лишился бровей и ресниц, однако размер опухоли уменьшился.
Теперь Броуди предстоят регулярные осмотры у врачей, пока ему не исполнится пять лет.
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